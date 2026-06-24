Pamela David confesó la verdad oculta sobre su matrimonio con Daniel Vila: "Pensaba que iba a ser un touch and go"

En una entrevista exclusiva para el programa de Marcelo Polino en Caras Glam, Pamela David habló sobre su relación con el empresario Daniel Vila, con quien está en pareja desde hace 16 años y casada desde 2016. La conductora abrió la puerta de su intimidad y contó detalles inéditos del padre de su hija Lola.

Pamela David reveló el comienzo del vínculo con Daniel Vila

Hace 16 años, Pamela David y Daniel Vila formaron una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. En su visita por Caras TV, Pamela David confesó los aspectos desconocidos sobre el inicio de su indestructible lazo.

Pamela David en Caras TV

Al ser consultada por Marcelo Polino sobre su relación con el empresario, la conductora de Desayuno Americano destacó que al principio no lo veía como una posible pareja, sino como alguien que podía pasar el rato. "Pensaba que iba a ser un touch and go", reveló, haciendo referencia a sus primeras impresiones sobre la relación, pero con el tiempo la química fue inevitable.

Además, la artista se sinceró sobre las dificultades relacionadas con su identidad profesional tras comenzar su relación con el empresario: “Yo trabajé muchísimo antes de conocer a Daniel y a donde iba se me reconocía. Después de estar con él, era como 'la mujer de, la que tiene el programa por', pero antes hice tantas cosas y el no reconocimiento me lastimaba".

Pamela David visitó a Marcelo Polino en Caras Glam

Pamela David vive con felicidad su relación con Daniel Vila

A pesar de los prejuicios a la hora de comenzar su vínculo con el empresario, Pamela David indicó que la felicidad que encontró en su pareja fue más importante que las críticas. En este marco, la conductora destacó: “Era tan importante para mi haber encontrado una persona que me hacía recontra feliz". Y agregó: "Me divertía, tenía con quién conversar".

La exmodelo contó también que, en un principio, ellos solo se veían para conversar durante horas sin ningún tipo de compromiso: “Era buenísimo, nosotros nos encontrábamos y no como pareja y nos poníamos a hablar tres horas. La gente ya cuchichaba y no había nada, no había pasado nada, cero”.

Pamela David

Por otro lado, el conductor de Caras Glam, le preguntó a la esposa de Vila sobré cómo mantienen la pasión. Sin dudarlo, ella destacó que ambos dedican tiempo a su relación: “La pasión es diferente, nos pasa a los dos, por suerte. Tenemos nuestros momentos y lo dedicamos al ritual”.

Con estas declaraciones en Caras TV, Pamela David se mostró genuina y cercana, compartiendo no solo su historia de amor, sino también las complejidades que enfrentó como figura pública en su camino junto a Daniel Vila. Además, subrayó la relación sólida que tiene con su pareja.