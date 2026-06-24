Pamela David habló sin filtros de la convivencia con su hija adolescente: "Tiene 14 y se cree de 20"

En una entrevista exclusiva para Caras TV, Pamela David compartió detalles íntimos y sinceros sobre la convivencia con su hija adolescente, Lola, que este año cumple 14 años. Además, la conductora y modelo recordó cómo fue su propia adolescencia, trazando un paralelo entre ambas generaciones y reflexionando sobre los desafíos de la maternidad y el crecimiento.

Pamela David habló sin filtros de la convivencia con su hija adolescente

Con un tono cercano y espontáneo Pamela David se confesó ante Marcelo Polino sobre su hija Lola, fruto de su vínculo con el empresario Daniel Vila. “Lola cumple 14 años ahora. Está grande, madura. Se cree de 20, pero tiene... no cumplió 14 también. Mi hijo tiene 19”, comentó la conductora, dejando en claro que, aunque su hija es adolescente, ya muestra una personalidad muy marcada y una madurez sorprendente.

Pamela David visitó a Marcelo Polino en Caras TV

Respecto al carácter de Lola, la líder de Desayuno Americano fue contundente: “Lola es hija mía y de Daniel, imagínate el carácter que tiene". Además, la artista detalló que esa fuerza de actitud no es propio de su signo zodiacal: "Es de Virgo pero no parece. Parece Aries, tiene mucho carácter".

Además, la conductora describió la compleja dinámica que atraviesan durante esta etapa de la adolescencia, especialmente en la convivencia diaria: “Me van a entender las madres de mujeres que nos hablamos por texto, es como que le molesta la voz de la madre, te anula". De todos modos, reconoció que se adaptó a esa nueva forma de vincularse con la adolescente.

Pamela David y Marcelo Polino en Caras Glam

Pamela David recordó su propia adolescencia

Pamela David también se tomó el tiempo de recordar su propia adolescencia, con una mirada dulce pero honest:. “Yo no me acordaba hasta que mi mamá me dice, ‘Vos eras peor.’ Entonces digo, ‘¿Qué? ¿Yo? Que era un amor’”. Con humor y autocrítica, la conductora reconoció que probablemente sus padres tuvieron experiencias similares con ella durante esos años turbulentos.

Sobre sus inicios en Buenos Aires, la empresaria relató con detalle cómo fue dejar su casa y enfrentarse a la gran ciudad con apenas una maleta y sueños por cumplir: “Yo me vine la primera vez a Buenos Aires a una pensión. Me mandaban la ropa por encomienda. Con mi mochilita y mi sueño en colectivo".

Pamela David en Caras TV

Su relato expresa la valentía y perseverancia que tuvo desde joven para buscar oportunidades lejos de su lugar de origen. “Y la primera vez que me vine a Buenos Aires me quedé 6 meses, cambió la temporada de calor a frío, no tenía ropa y me mandaban en encomienda la ropa porque no me podía volver o no me quería volver. No, no me quiero victimizar. Mi prioridad era quedarme hasta conseguir trabajo. A todos nos ha pasado lo mismo, cuando vinieron del interior".

Además, Pamela confesó su fascinación por la ciudad que hoy la aloja y la impulsa: “A mí me volvió loca la (avenida) Libertador con las luces, esa avenida gigante, los autos, los edificios. Me volví loca. Me encanta”. Por último, la conductora mencionó sus afectos y viajes frecuentes: “Voy muy seguido a Santiago del Estero, disfruto mucho de volver a conectar, pero vivo en Buenos Aires y voy a Mendoza que es hermoso. Todos los fines de semana".

Con esta entrevista en Caras Glam, Pamela David ofrece una visión honesta y emotiva sobre la maternidad, la adolescencia de sus hijos y su propio camino personal, mostrándose cercana y auténtica, lejos de la imagen perfecta que muchas veces se espera de las figuras de la farandula.