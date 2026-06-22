Moria Casán reveló que quiere tener a Nico Paz en su programa: "A Messi no porque es medio cortito para hablar"

En un ping pong de preguntas y respuestas, en el backstage del nuevo ciclo de entrevistas de Marcelo Polino en CARAS TV, Moria Casán compartió sus preferencias a la hora de elegir figuras para un panel en su programa, La mañana con Moria. Lejos de buscar solo por su fama o trayectoria deportiva, la conductora sorprendió con una confesión que no dejó a nadie indiferente.

Moria Casán.

Messi, fuera de su mesa

Al hablar sobre quiénes le gustaría sumar a su ciclo, la diva fue categórica en su rechazo hacia el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi. "Yo elijo a todos menos a Messi porque es medio cortito para hablar", lanzó con su habitual franqueza. Para la conductora, el desempeño del futbolista brilla en la cancha, pero el formato de su programa requiere personas con una fluidez distinta para el intercambio y la charla.

Moria argumentó que, mientras lo de Messi es la pelota, su programa necesita panelistas que se destaquen por su capacidad de generar diálogo y debate constante. Durante este intercambio, la conductora reafirmó su capacidad para analizar el perfil mediático de las figuras más allá de sus logros profesionales, buscando siempre el dinamismo que caracteriza a su estilo único frente a la audiencia.



Nico Paz, el elegido por su frescura

En contraposición, al momento de pensar en alguien que aporte novedad y juventud, la mirada de Moria se posó sobre el joven futbolista Nico Paz. "Si tuviera la posibilidad, elegiría a Nico Paz porque es el más jovencito", explicó con entusiasmo sobre su preferencia. Además de valorar su edad, la diva resaltó su vínculo familiar con Fabián Paz, uno de sus diseñadores de cabecera, lo que genera una cercanía especial con él. Aunque reconoce que no lo conoce profundamente, la conductora se siente atraída por el perfil de las nuevas figuras que irrumpen en la escena deportiva actual y busca integrar voces que representen a esta nueva generación.

Moria Casán, la primera invitada del nuevo ciclo de Marcelo Polino.

El estreno de "Caras Glam"

La entrevista completa a Moria Casán se podrá ver hoy a las 22 por CARAS TV, en el marco del gran estreno del nuevo ciclo de entrevistas conducido por Marcelo Polino, CARAS GLAM. Este programa promete ser un espacio donde las celebridades se abren de una manera diferente, alejándose de las notas convencionales para mostrar su lado más humano y cotidiano. No te pierdas esta imperdible charla que promete momentos destacados y confesiones únicas del mundo del espectáculo, donde Moria Casan será la protagonista absoluta de la velada.