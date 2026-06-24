Entramos a la cocina de Verónica Lozano y Corcho Rodríguez: muebles aceituna, anafe industrial y aires de campo

Verónica Lozano suele mantener gran parte de la intimidad de su casa alejada de las redes sociales. Sin embargo, en los últimos años comenzó a compartir algunos momentos de su rutina culinaria, dejando al descubierto uno de los ambientes más encantadores de la propiedad que comparte con Jorge "Corcho" Rodríguez.

Vero Lozano y Corcho Rodríguez

A través de videos y publicaciones en los que prepara recetas caseras, Vero Lozano permitió a sus seguidores conocer su cocina, destacando por ser amplia, luminosa y cuidadosamente diseñada. Con una estética que mezcla tradición y modernidad, el espacio refleja tanto su pasión por la cocina como su gusto por los ambientes acogedores y funcionales.

Muebles en tono aceituna y una estética que remite al campo

Uno de los aspectos que más llama la atención de la cocina de Vero Lozano es la elección de los muebles en color verde aceituna, una tonalidad que aporta personalidad sin perder elegancia. Combinados con paredes blancas y superficies claras, generan un ambiente sereno y atemporal que recuerda a las cocinas de las casas de campo europeas.

Las puertas vidriadas, pequeñas ventanas y detalles decorativos en madera refuerzan ese espíritu campestre que atraviesa toda la cocina de Vero Lozano. Además, la luz natural que ingresa durante gran parte del día potencia la sensación de amplitud y crea un espacio cálido, ideal tanto para cocinar como para disfrutar en familia.

Anafe industrial, hornos empotrados y detalles que completan la cocina

Aunque conserva una estética tradicional, la cocina de Vero Lozano también incorpora elementos propios de un espacio pensado para cocinar a gran escala. Entre ellos se destaca un amplio anafe industrial acompañado por una campana metálica de gran tamaño, que se convierte en uno de los focos visuales del lugar.

A esto se suman hornos empotrados de acero inoxidable y pequeños electrodomésticos de diseño elegante que facilitan las tareas cotidianas. Los utensilios a la vista, las ollas en tonos verdes y los arreglos florales terminan de completar una cocina de Vero Lozano, donde la funcionalidad convive con una decoración cuidadosamente pensada, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y calidez.