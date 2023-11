Julieta Poggio se cansó de los ataques de Pepe Cibrián y apuntó contra él: "Nunca me vino a ver"

Desde que anunciaron que Julieta Poggio sería la gran protagonista de Coqueluche, muchas personas salieron a criticarla, entre ellos se encontraba Pepe Cibrián, quien se mostró indignado ante esta situación.

"¿Esto es real? ¿Esto es una actriz?", fue lo que expresó el director teatral al ver a la finalista de Gran Hermano 2023 en la calle corrientes. Pero eso no fue todo, ya que ahora la volvió a criticar por llegar tarde a su obra.

Imagen reciente de Julieta Poggio.

La actriz explicó que llegó con una hora de demora por un problema de tránsito, sin embargo, al ver los nuevos comentarios del reconocido director, decidió salir a contestarle una vez más.

Imagen promocional de Coqueluche.

En diálogo con la revista Pronto, Julieta Poggio afirmó: "Tiene ese prejuicio porque nunca me vino a ver", además, la joven invitó a Pepe Cibrián a ver la obra: "Qué venga a ver Coqueluche y después hablamos".

Qué dijo Pepe Cibrián sobre la demora de Julieta Poggio

En Socios del Espectáculo, el director apuntó contra la joven actriz: "Un actor, aunque tenga un personajito, tiene que estar tres horas antes en el teatro... Esto es lo que yo hago que mis actores hagan, porque es lo que hago yo como actor y como director. (...) Si un cirujano llega tarde a una operación de corazón, se muere el paciente, ¿verdad? No podés llegar tarde, ¿cómo no llegar tarde? Salgo 5 horas antes".

Para cerrar el tema, Pepe Cibrián acusó a Julieta Poggio de matar al teatro: "El teatro tiene vida, vos no podés matar, quien lo haga, al teatro. Somos un país muy generoso, en España lo queman al teatro, porque hay un respeto, no se puede no cumplir con eso".

J.C.C