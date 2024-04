Laura Franco, actriz, pasó por +Caras, por Caras Tv, y rememoró aquel momento 'polémico' que vivió con Jaime Bayly junto a Héctor Maugeri, director de la Revista Caras.

En una entretenida charla que mantuvieron ambos, el conductor propuso repasar aquella entrevista que le realizó el escritor peruano.

Allí, Jaime le consultó al respecto de cómo mantenía su cuerpo "tan bello y perfecto" y la respuesta de 'Panam' fue: "hago la dieta del pollo y la papa: una pata para allá, otra para allá y pa pa pa pa".

Tras recordar este gracioso momento, Maugeri destacó cómo ella se rió en la cara del presentador extranjero y comentó: "ahora lo veo y digo 'Laurita' ahí se mandó una travesura. Siempre la vida me la tomo jugando".

Panam y la 'salida' de la pregunta picante de Jaime Baily

Laura Franco le contestó al conductor del ciclo de entrevistas +Caras, por Caras Tv, y expresó: "Tiraba tiros, me quería seducir (hace comillas) de alguna manera mientras me estaba entrevistando y esa siempre era mi manera de hacerme la que no entendí y con humor".

Por último, Héctor Maugeri mencionó que en esa época se manejaba otro código distinto al de la actualidad.

