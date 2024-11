En la última edición de +Caras, Héctor Maugeri recibió a Enrique "Quique" Sacco, periodista deportivo de renombre, para compartir una conversación íntima que abordó los momentos más significativos de su vida. Durante la charla, Sacco recordó con emoción los años compartidos con Débora Pérez Volpin, habló del impacto de su pérdida y reveló qué lo enamoró.

Durante siete años, Quique Sacco mantuvo una relación con Débora Pérez Volpin, destacada periodista y conductora del programa histórico Arriba Argentinos. Su vínculo representó un período de plenitud tanto personal como profesional. Sin embargo, esa felicidad se vio interrumpida de manera trágica el 6 de febrero de 2018, cuando Pérez Volpin falleció inesperadamente debido a una mala praxis durante una endoscopia.

En la entrevista, el comunicador que actualmente es director deportivo de TNT Sports recordó con emoción a Débora y reflexionó sobre el impacto de su pérdida: “Es muy fuerte que eso haya ocurrido. Nunca miro para atrás, pero al ver imágenes que te retrotraen a ese tiempo, uno piensa: 'Qué increíble, ¿no?'. Si bien es la vida misma, a la distancia digo 'qué bueno que pude salir, que Débora sea un maravilloso recuerdo del amor, que pude reinventarme y apelar a la resiliencia para construir una linda vida con María Eugenia (Vidal), y que los hijos de Débora, mis hijos del corazón, sigan presentes en mi vida'”.

Quique Sacco reveló qué lo enamoró de Débora Pérez Volpin

Al ser consultado sobre qué lo había enamorado de ella, el escritor de “Mucho más que fútbol” y “La vida te compensa” expresó sin rodeos su admiración por la periodista: “Una mujer como Débora enamora a muchos hombres por su belleza. Era hermosa, fina, elegante, inteligente, simpática y tenía la virtud de traspasar la pantalla cada vez que hablaba”.

El periodista también reflexionó sobre su manera de conectarse con las personas, resaltando la importancia de la espiritualidad y los valores: “Creo que hay un destino, y gracias a Dios no lo conocemos. Está escrito. No me fijo en alguien si es lindo o feo, conecto con las personas por su riqueza espiritual, por lo que me trasladan más allá de lo que veo”.

La primera cita de Quique Sacco y Débora Pérez Volpin

Durante la entrevista, Héctor Maugeri le consultó sobre la conexión entre la película Medianoche en París y su historia con Débora. Al respeto, el periodista explicó que esta película tuvo un papel especial en el inicio de su relación: “Soy fanático del cine francés y de Woody Allen. Los jueves tenía el ejercicio de ir al cine por la tarde, cuando hay poca gente. Habíamos estado intercambiando mensajes, y al salir del cine, Débora me escribió para invitarme a cenar esa noche. Por supuesto, dije que sí. Fue nuestra primera cena, nuestro primer encuentro mano a mano”.

Sobre aquella primera cita, recordó con emoción: “Fue el impacto del amor. Con Débora nos conectamos muy bien desde el principio; fue amor a primera vista mutuo. Esa noche fue mágica”.

MDP