María Eugenia Vidal (49) y Enrique “Quique” Sacco (59) tuvieron su boda soñada en la estancia “El Rosario” de San Antonio de Areco. Ese día y en ese lugar, a menos de cuatro años de haberse mirado a los ojos y empezar a enamorarse, “Quique” y “Mariu” se convirtieron en Marido y Mujer.

Quique Sacco, máxima autoridad de la Argentina de TNT Sports, entró a la ceremonia junto a sus dos “hijos del corazón”, Agustín (24) y Luna (22), frutos de la relación de Débora Pérez Volpin (Su pareja anterior) con el camarógrafo de El Trece Marcelo Funes.

Por su parte, la ex gobernadora bonaerense ingresó con sus tres hijos: Camila (21), María José (19) y Pedro (15), que Vidal tuvo con su ex, Ramiro Tagliaferro (ex intendente de Morón). Los cinco adolescentes oficiaron de testigos de la boda. Tras las formalidades de un un Juez de Paz, Camila y Agustín dijeron unas palabras de sorpresa que emocionaron a todos los presentes.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del Padre Eusebio Graco. “Soy amigo de María Eugenia desde hace 17 años”, comentó el religioso. Los novios intercambiaron las alianzas y expresaron cortos discursos. “Me convertiste en una mujer feliz. Te prometo muchas sonrisas, proyectos, cuidarte en los momentos difíciles y dar lo mejor de mí para que este amor nos encuentre muy viejitos”, expresó María Eugenia Vidal.

Por su parte, Quique afirmó: “Es un momento de emociones profundas. Significa celebrar la vida y nuestro amor. Consolidar nuestra felicidad. Y dar un paso más en el querer ser feliz. ¡Te amo, María Eugenia! Y qué hermoso es saber que al final del día hay un refugio donde estamos juntos para disfrutar, acompañarnos, escucharnos, cuidarnos y amarnos, ¡siempre!”.

Qué políticos asistieron al casamiento de María Eugenia Vidal y Quique Sacco

La boda de María Eugenia Vidal y Quique Sacco se realizó en la estancia “El Rosario de Areco” es un campo de 100 hectáreas ubicado a 6 kilómetros del centro de San Antonio de Areco, sobre la ruta 41. Había posibilidad de que durante el evento lloviera, así que la ceremonia se realizó debajo de un gran gasebo.

Entre los invitados estuvieron: el ex Presidente Mauricio Macri junto a Juliana Awada; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta con su novia Milagros Maylin; Cristian Ritondo, Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque del PRO; el legislador porteño, Darío Nieto; el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, junto a su esposa Carolina Stanley, ex Ministra de Desarrollo Social de CABA; Emmanuel Ferrario, presidente de la Legislatura; el economista Hernán Lacunza; Ezequiel Bisso, subsecretario de Proyección Estratégica; y el Diputado de la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell, entre otros.

También estuvo Yolanda, la madre de Sacco, quien viajó especialmente desde Bolívar. Además, asistieron Fernando Marín y Enrique “Quique” Wolff, grandes amigos del novio; como Gustavo Yankelevich y su mujer, Rossella della Giovampaola.

Créditos: RS Fotos