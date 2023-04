María Eugenia Vidal (49) y Quique Sacco (59) ya son Marido y Mujer desde que “Dieron el Sí” en una sobria ceremonia realizada en la estancia “El Rosario” de San Antonio de Areco.

“¡Nos casamos! Gracias a Dios por habernos encontrado. Volvemos a creer en el amor y en la mesa grande de familia (…). Nos elegimos con nuestros años de aprendizaje, en nombre de todo el futuro que soñamos por delante. Nos elegimos con nuestras responsabilidades y compromisos, para acompañarnos. Nos elegimos para compartir la vida. Nos casamos porque somos enormemente felices juntos”, expresó la ex Gobernadora en redes sociales después de este especial momento.

María Eugenia y Quique Sacco decidieron que su Luna de Miel dure solo tres días y sea en la provincia de Mendoza. Luego la Diputada Nacional y precandidata a Presidente de la Nación por Juntos por el Cambio continua su gira de campaña por Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

CARAS hizo público el romance de María Eugenial Vidal y Quique Sacco

El domingo 15 de diciembre de 2019, el flash de la cámara del fotógrafo de CARAS iluminó aún más sus rostros en una calle de San Telmo (habían ido a comer con amigos a una tradicional parrilla). Y desde que salieron fotografiados juntos por primera vez en exclusiva en la tapa de nuestra revista, el romance entre ellos dejó de ser un secreto a voces.

A partir de allí, la relación no hizo más que fortalecerse con el transcurso de los días, las semanas, los meses y los años. Lo que había nacido entre María Eugenia Vidal y Quique Sacco cuatro meses antes en la mesa de Mirtha Legrand y tomó forma de manera sigilosa y romántica, finalmente se había hecho público.

El corolario de esta historia de amor fue la boda soñada que se realizó el sábado 25, en la estancia “El Rosario” de San Antonio de Areco. Ese día y en ese lugar, a menos de cuatro años de haberse mirado a los ojos y empezar a enamorarse, “Quique” y “Mariu” formalizaron el ensamble de una familia maravillosa compuesta por Camila (21), María José (19) y Pedro (15), los hijos que Vidal tuvo con su ex, Ramiro Tagliaferro (ex intendente de Morón); y los “hijos del corazón” de Sacco, quien fue pareja de la recordada Débora Pérez Volpin: Agustín (24) y Luna (22), frutos de la relación que la ex conductora del noticiero “Arriba Argentinos” tuvo con el camarógrafo Marcelo Funes.

Pero antes de la “boda de blanco”, la pareja cumplió una formalidad en el Registro Civil de la calle Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires. Para esa ocasión, Vidal lució un solero blanco, largo, de corte recto.

El sábado 25 de marzo, la celebración del casamiento fue muy austera: solo 97 invitados, entre familiares y amigos cercanos.