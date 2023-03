María Eugenia Vidal (49) y Enrique “Quique” Sacco (59) se casaron en la estancia “El Rosario” de San Antonio de Areco y, tras la ceremonia, los asistentes se ubicaron en diferentes livings armados para la ocasión (no había mesas y ubicaciones preestablecidas). El catering fue de Schuster (incluyó un menú con fiambres, pernil de carne en sandwich, bocados de verduras y vegetales, bondiola y chorizo en bandejeo. Luego hubo una mesa de dulces). La música estuvo a cargo del Grupo Sarapura (Incluyó temas latinos, reggaetón y canciones de Sergio Denis y César “Banana” Pueyrredón).

Mauricio Macri y Juliana Awada en la boda de María Eugenia Vidal.



“¡Que viva el amor, que es lo más importante!”, gritó Mauricio Macri. Y en algún momento de la noche Mauricio le contó a María Eugenia que al día siguiente iba a hacer público su video de la renunciación, en el que expresó que no será candidato... ¡Con lo cual la novia recibió la primicia en plena boda! Al otro día, todo el mundo estaba hablando de ese tema y fue, por algunos días, el motivo de debates y conjeturas en muchos programas de televisión.

María Eugenia Vidal y Quique Sacco.

El look de la novia: ideas muy claras y un diseñador con mucha empatía

La consigna del casamiento fue “austeridad”, por los que muchos políticos, empresarios e íntimos no recibieron invitaciones. Una de las mujeres que se creía iba a participar de la boda fue Mirtha Legrand, quien de alguna manera oficio de “Celestina”. “Me mandó un

largo mensaje María Eugenia donde me dice que es un casamiento con exclusividad de familia. Y se disculpó (…). No estoy ofendida”, afirmó “La Chiqui”.

El vestido de María Eugenia Vidal fue diseñado por Gabriel Lage. Era una pieza Haute Couture realizada sobre transparencia nube en tonalidad nude, con superposición de redecilla de encaje e incrustaciones de guipurado de hilo de seda; con un delicado detalle de bordado en escote.

Vestido soñado de María Eugenia Vidal.

Lage también le diseñó los vestidos a Camila (hija de Vidal): en tono verde intenso Jade Cream; a María José (hija de Vidal): en tono Fuchsia Purple; y a Luna Funes (hija de Débora Pérez Volpin): bordado en pailletes, en vibrátil tono verde turquoise.

“María Eugenia es súper resolutiva, sabía exactamente lo que quería: algo bien sencillo. Débora Pérez Volpin fue una gran amiga mía. Le hice el vestido de los quince años a su hija Luna, y a ella le diseñaba modelos para sus eventos y presentaciones. Hacerle el vestido nuevamente a Luna fue una gran alegría”, comentó Lage.

Entre los asistentes, Juliana Awada lució un conjunto oversize, con blusa de hombreras y manga larga, combinado con pantalón acampanado. Ambos con un diseño cuadriculado entre blanco y bordó. Por su parte, Della Giovampaola eligió un vestido verde de Valentino.

CREDITOS: RS FOTOS