En una emotiva entrevista en +Caras, el programa que conduce Héctor Maugeri en las noches de Caras TV, el periodista deportivo Enrique "Quique" Sacco compartió detalles sobre su vida personal, recordando a Débora Pérez Volpin y hablando de su relación actual con María Eugenia Vidal. Además, Sacco reflexionó sobre el vínculo especial que mantiene con los hijos de la periodista fallecida y cómo forman parte de su nueva familia.

Durante siete años, Sacco estuvo en pareja con Pérez Volpin, destacada periodista y conductora de Arriba Argentinos. Durante ese tiempo, el periodista construyó un estrecho vínculo con Agustín y Luna, los hijos de su expareja. Tras la inesperada muerte de Débora el 6 de febrero de 2018, Sacco asumió un papel de apoyo en la vida de los jóvenes.

Quique Sacco, Agustín y Luna Funes, y la mamá de la periodista, Marta Lea Volpin.

Actualmente, sigue manteniendo ese vínculo, integrado ahora a su vida junto a María Eugenia Vidal, con quien contrajo matrimonio el 23 de marzo de 2023. “Desde el primer día, María Eugenia los incorporó y los hizo nuestros hijos. No importa si son del corazón; para nosotros, son familia”, afirmó con sensibilidad.

Quique Sacco en los estudios de Caras TV.

La decisión de no ser padre biológico

Padre del corazón de cinco hijos, Enrique Sacco, máxima autoridad de la Argentina de TNT Sports, compartió por qué eligió no tener hijos biológicos. “Fue una decisión de vida, y no me arrepiento. La vida me dio la bendición de tener cinco hijos. Todos ya criados; No tuve que cambiar pañales ni mandarlos al colegio, pero me encanta. Soy feliz con ese ruido, con sus risas, y los escucho cuando algo pasa”, confesó.

Resiliencia como fortaleza emocional

En el segmento especial “Megacistin”, Héctor Maugeri le preguntó a Quique Sacco sobre sus fortalezas emocionales. “La resiliencia, por lo que he vivido. Ante situaciones difíciles, saqué lo mejor de mí y no lo peor. Me hice fuerte y seguí adelante. Siempre hay un futuro, un mañana”, reflexionó, destacando su capacidad para superar los desafíos de la vida y seguir construyendo su camino.

MDP