El actor, mago y comediante Agustín Aristarán se sentó en el sillón de +Caras, el ciclo de entrevistas de Caras TV, para compartir una charla íntima con Héctor Maugeri. En la conversación, Rada reflexionó sobre salud mental y se abrió sobre un difícil episodio que vivió en uno de sus espectáculos.

Agustín Aristarán se sinceró sobre el ataque de pánico que sufrió

“Me agarró un ataque de pánico arriba del escenario. Venía muy pasado de cosas: de laburo, emociones, logros, y me estaba olvidando de cuidarme. El cuerpo frenó, y por suerte fue con un ataque de pánico, porque a veces pasa de otra manera”, confesó el comediante, recordando la intensidad del momento.

Agustín Aristarán en el living de +Caras.

El artista, conocido como “Soy Rada”, explicó que, apenas reconoció los síntomas, decidió buscar ayuda profesional para afrontar la situación. “Yo ya conocía los ataques de pánico, así que automáticamente llamé a un psiquiatra y empecé a despejar las incógnitas para entender qué me estaba pasando. Fue mi cuerpo el que me sacó del escenario para que le preste atención”.

Agustín Aristarán en +Caras: "Fue mi cuerpo el que me sacó del escenario para que le preste atención".

Asimismo, recordó el momento en el que tuvo que tomar la difícil decisión de bajarse del escenario. “Fue tremendo porque tenía un sentimiento de culpa. El teatro estaba lleno, en plena temporada en la calle Corrientes. Tuve que pedir perdón y me fui”, detalló apenado.

El proceso de sanación de Agustín Aristarán

Este duro episodio marcó un antes y un después en su carrera, y le hizo reflexionar sobre la importancia de mantener un equilibrio entre trabajo y bienestar. “Sentía que me iba a morir, fue un ataque de pánico de libro. Es tan importante trabajar como disfrutar, tiene que ser una balanza, sobre todo si tenés la fortuna de vivir de lo que te gusta”.

Agustín Aristarán en los estudios de Caras TV.

Además, en el ambiente íntimo que caracteriza las entrevistas de +Caras, el actor se mostró vulnerable y reveló que su psiquiatra le dio el alta hace apenas dos semanas. “Dejé de tomar medicación, estoy re bien. No lo hicimos antes porque tenía que enfrentar lo de School of Rock, que era mucha exigencia emocional, y le pedí al psiquiatra si lo podíamos hacer un poco más adelante por las dudas”, relató con honestidad el artista.

Al cerrar, Agustín Aristarán reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó esta experiencia. Admitió que el episodio le hizo reconocer que había aceptado trabajos por compromiso, y no porque realmente los quería hacer. “No cuidarme fue no haber frenado antes, o haber aceptado cosas que no tenía ganas hacer. Eso lo fui entendiendo”, concluyó.

MDP