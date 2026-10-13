Red Carpet con Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, programa completo: 13 de octubre del 2026

El martes, Red Carpet, el programa de Caras TV conducido por Adriana Salgueiro y Andrea Bisso, homenajeó a Soledad Pastorutti con motivo de su cumpleaños número 46. Durante la emisión, el ciclo repasó la trayectoria de la reconocida cantante y celebró sus principales logros en la música.

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Además, Red Carpet realizó un repaso por los galanes más sexys de Argentina, en una propuesta que combinó actualidad, entretenimiento y figuras destacadas del espectáculo de hoy y siempre. Como es habitual, Adriana Salgueiro y Andrea Bisso también dialogaron con Sol Giménez, licenciada especialista en psicología y maternidad, sobre temas de interés para las mujeres.

Asimismo, Red Carpet con la conducción de Adriana Salgueiro y Andrea Bisso brindó toda la información del mundo del espectáculo, la moda, la salud y en entretenimiento con una mirada distinta y análisis profundo. El programa se emite de lunes a viernes, a las 13, por Caras TV.