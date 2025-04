Rodrigo Cascón, sobre su salida de La Peña de Morfi: “Dos semanas antes me avisaron que quedaba afuera”

En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Rodrigo Cascón rompió el silencio sobre su sorpresiva salida de La Peña de Morfi, el programa que lo catapultó como una de las caras más queridas y reconocidas de la televisión argentina.

Cascón, quien formó parte del ciclo desde su creación, se encargó durante casi una década de preparar los platos del programa. Gracias a su carisma y su físico trabajado que mostrado en pantalla también fue conocido como “el cocinero sexy de la televisión”. Sin embargo, a principios de este año, de manera intempestiva, fue desplazado del lugar que supo construir durante mucho tiempo.

Gerardo Rozín, Chantal Abad , Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón de La Peña de Morfi.

Recordando sus inicios contó que fue seleccionado en un casting por Gerardo Rozín, creador del programa, y ​​Tomás Yankelevich, entonces director de programación de Telefe. “Creo que me eligieron por la frescura y la forma en la que me manejo”, opinó en el living de +Caras.

Durante nueve años estuvo en La Peña. Es por eso que se vio sorprendido por la noticia de su desvinculación del programa. “No sé si me voy a enterar de la verdadera razón”, admitió con pena. Y, si bien reflejó gratitud en sus palabras, no pudo ocultar el dolor que le produjo su salida. “Sinceramente, tanto al canal como al programa le tengo mucho para agradecer porque son muchos años de trabajo. Realmente me sirvió y crecí muchísimo con ellos. Pero duele. Más cuando este año era el décimo aniversario, yo pensé que iba a estar”, se lamentó.

Luego, con evidente desilusión, profundizó: “Estuve todo el verano creyendo que iba a volver a la Peña de Morfi. Nunca se me comunicó que no iba a estar. Dos semanas antes de que arranque el programa me entero que quedé afuera”.

Según le comunicaron desde la producción, su salida se debió a recortes presupuestarios. “Me dijeron que estaba difícil la situación. Que de arriba estaba la orden de bajar el presupuesto y que con dos chefs este año iban a estar bien”, contó. Sin embargo, Cascón no está del todo convencido: “No soy caro. No es así. De hecho, se intentó ver un presupuesto distinto, bajar ciertos costos y, aún así, me decían que seguían sin mí”.

En medio del desconcierto, surgieron distintas versiones sobre los motivos reales de su desvinculación. Una de ellas, bastante difundida, fue su incursión como creador de contenido erótico en una plataforma digital. Cascón, lejos de esquivar el tema, aclaró la situación con naturalidad y respeto.

“Había hablado con directivos del canal. Soy muy respetuoso de mi trabajo, antes de hacerlo lo consulté. Nunca me dijeron nada. Me respondieron: 'Si es así, no hay problema'. Nunca apareció nada fuerte para decirme que me fui de tema”, sostuvo.

A pesar de la tristeza que le provocó quedar fuera del programa justo en su décimo aniversario, Rodrigo Cascón se mostró agradecido por el camino recorrido y por todo lo que La Peña de Morfi significó en su vida profesional. A pesar de todo, su pasión por la gastronomía sigue intacta. Actualmente, los días sábados al mediodía, conduce el programa Destinos y Sabores en Net TV, donde recorre la Argentina a través de la gastronomía.