Rodrigo Cascón, el sex symbol de la cocina que no se la cree: “De chico estaba traumado con mi cuerpo”

En una entrevista profunda y emotiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Rodrigo Cascón, el cocinero sexy de la televisión argentina, se animó a hablar sin filtros sobre la historia personal que lo llevó a encontrar en la gastronomía mucho más que una profesión: un refugio para sanar las heridas de su infancia.

Rodrigo Cascón, de niño tímido a sex symbol de la cocina

Conocido por carisma y talento culinario en La Peña de Morfi, programa que integró desde sus inicios hasta su desvinculación tras la muerte de su creador, Gerardo Rozín, Cascón también se destacó por su faceta como “el cocinero sexy”. Sin embargo, asegura que la fama no borró las inseguridades que arrastra desde su infancia.

“Lo veo divertido, no me la creo con eso de ser el sex symbol de la cocina”, respondió con humildad cuando Maugeri le preguntó si se sentía como tal. “Ser tímido cuando era chico me sentó un precedente de cómo soy ahora. Salir de ahí es medio difícil. Me divierte y me gusta, es como decirle a mi yo anterior '¿viste que podías?'. En el fondo, habita en mí ese niño”, reconoce.

Rodrigo Cascón en +Caras: “De chico tuve un trauma con mostrar mi cuerpo”.

Rodrigo confesó que, aunque hoy se lo ve cómodo frente a las cámaras e incluso protagoniza sesiones de fotos donde se muestra con el torso desnudo, todavía le cuesta verse con aceptación. “Ese tipo de juegos donde me ponen en cuero y juego con la cámara es una especie de terapia. Aunque no me crean, me cuesta porque de chico tuve un trauma con mostrar mi cuerpo”, admitió.

Mientras algunas de sus fotos aparecían en pantalla durante el programa, Maugeri quiso saber si aún convivía con ese trauma. La respuesta fue tan honesta como reveladora: “Hay ciertas fotos que yo las veo y digo 'estaba bien ese momento, ¿por qué me quejaba?' Pero, en ese momento, no me veía bien. Siempre me faltaba algo, un poco más, o podía estar un poco mejor. No veo lo que logro, sino lo que falta”.

La conversación se tornó aún más íntima cuando Rodrigo reveló que hizo terapia durante muchos años, pero que ese sentimiento de inconformidad con su cuerpo sigue siendo difícil de erradicar. “Muy pocas veces estuve conforme con mi cuerpo. Para estar conforme, tranquilo y relajado, tengo que estar en plenitud física... y no lo logro siempre”.

La cocina fue, para él, una herramienta de transformación. Cascón recordó que su amor por la gastronomía nació en la infancia, cocinando junto a su abuela, en un contexto donde era tímido, sufría bullying y tenía pocos amigos. En ese momento, el acto de cocinar se volvió su espacio seguro, su lugar en el mundo. Actualmente, los días sábados al mediodía, conduce el programa Destinos y Sabores en Net TV, donde recorre la Argentina a través de la gastronomía.

En la entrevista con Héctor Maugeri en +Caras, Rodrigo Cascón dejó claro que el éxito no borra las inseguridades del pasado, pero sí puede ser una forma de reconciliarse con uno mismo. A sus 45 años, entre las cámaras, el amor por la comida, “el cocinero más sexy de la televisión argentina” sigue cocinando con el corazón.