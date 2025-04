Para Rodrigo Cascón, la cocina es mucho más que una profesión: es arte, pasión, pero sobre todo, es un espacio de sanación. En una charla íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el reconocido chef argentino abrió su corazón y compartió la historia que marcó su vida y definió su amor por la gastronomía.

Conocido desde los inicios de “La Peña de Morfi”, donde se destacó por su carisma y talento, Cascón se ganó el cariño del público. Pero detrás del cocinero sexy y exitoso hay una lucha personal que comenzó mucho antes de las cámaras. Durante la entrevista, recordó una infancia atravesada por la timidez, el bullying y las inseguridades con su cuerpo.

“Cocinar es un arte. Todo lo que sale del corazón para mí es arte y, justamente, la gastronomía es una creación que nace de adentro”, expresó con convicción ante la mirada atenta de Maugeri.

Rodrigo Cascón en +Caras: “Para mí la cocina era una terapia”.

Cuando el conductor le preguntó en qué momento descubrió que la cocina era transformadora, Rodrigo no dudó: “Empecé a cocinar con mi abuela. De chico era muy introvertido, muy tímido. Tenía pocos amigos. En vez de salir a jugar, me quedaba cocinando con ella”, recordó.

Esos momentos fueron su refugio emocional. “Para mí la cocina era una terapia. Cocinar era vivir y pasar momentos con mi abuela. De más grande, cuando empecé a tener un grupo de amigos y salir un poco más, lo que sentía al cocinar lo trasladaba a quienes quería”, explicó.

Rodrigo Cascón: de niño introvertido a cocinero de la televisión

Actualmente, Rodrigo tiene 45 años y una trayectoria consolidada en los medios. Además de ser chef, es modelo, probó ser actor y genera contenido erotico en una plataforma digital. Es por eso que reconoce que le costó estar frente a las cámaras y mostrarse públicamente porque “al ser introvertido, la gastronomía me metía más hacia adentro. Era un momento con mi abuela y conmigo mismo que yo disfrutaba”.

Y agregó: “Esa fue una lucha que tuve de grande, cuando empecé a salir en televisión. Porque me costó pasar del cocinar, y estar metido en el plato, a tener que explicarlo, a estar con otras personas hablando y estar haciendo show (porque una parte de la televisión es eso, más allá de enseñar una receta). No fue tan fácil”.

Rodrigo Cascón, el chef que cocina con el corazón

Rodrigo reconoce que su vocación tiene nombre propio: “Mi vocación la heredé de mi abuela. Aprendí con ella. Vuelco todo el amor que tenía por mi abuela en la gastronomía. Para mí, la gastronomía es amor”.

Con humildad, admite que no se considera el mejor cocinero, pero sí alguien que busca transmitir ese amor a través de cada plato que prepara: “Creo mucho en la idea de contagiar sensaciones a través de la comida. Le pongo mucho amor a la cocina y se siente en que no hay un plato mío que sea insulso, que tenga un gusto que no combine, que tu paladar no te genere sensaciones de placer. La gastronomía es placer y es lo que intento que la gente sienta”.

Actualmente, Rodrigo conduce Destinos y Sabores en Net TV, un programa que se emite los sábados al mediodía y donde, a través de los viajes, se descubren los sabores y costumbres de la gastronomía argentina.

Desde los panqueques con limón y azúcar que cocinaba junto a su abuela en su infancia hasta los platos que hoy prepara en televisión, Rodrigo Cascón convirtió su historia en una receta de resiliencia, amor y sabor.