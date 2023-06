Rodrigo Cascón, uno de los históricos de La Peña de Morfi, contó cómo es el clima en el interior del programa después del escándalo con Jey Mammon.

"La verdad es que es increíble, ya hoy en día no sé si se puede considerar trabajo a eso…porque somos como una familia, un grupo de amigos que nos divertimos. Si bien son cinco horas qué hay que estar a las corridas, las disfrutamos mucho”, dijo el chef en Implacables.

Luego, sobre el escándalo de Jey Mammon Rodrigo fue contundente. “Es algo feo lo qué pasó. No fue lindo para nadie. Estos temas son complicados, y realmente golpeó fuerte a todo la ‘familia’. No estoy muy metido en el tema, por supuesto que sé lo que se dice y hablan, pero no fue algo lindo para manejar", reveló.

Intentando ser prudente con sus palabras, Cascón dio más detalles de cómo llevaron el escándalo de Jey Mammon y salieron adelante. "Estamos muy unidos y lo llevamos todos juntos. Yo no hablé nada con él. Es una persona con la que trabajé un año y llegué a querer mucho, pero él debe a estar a full, no sé si escucha los mensajes, yo no me comuniqué todavía, y espero que las cosas se aclaren y sean como tienen que ser”.

Jey Mammon habló de la posibilidad de ir a los Martín Fierro por La Peña de Morfi

Jey Mammon reapareció públicamente después de que saliera a la luz que La Peña de Morfi podría no estar nominada en la categoría musical.

El ex conductor del ciclo, acusado de abuso por Lucas Benvenuto, también hizo referencia a la decisión de Telefe de no invitarlo a la ceremonia de la que será anfitriona la emisora.

“Me parece extraño que Telefe no quiera invitarme. Eso me parece extraño. Para no invitar a alguien es como un vericueto medio rebuscado. Te digo, nominar a un programa de música, hay un montón hermosos”, aclaró y luego, para que no quede duda que de iría a los Martín Fierro sin la necesidad de una invitación de Telefe, el conductor sacó su as bajo la manga y dijo: “A mí me podrían nominar particularmente por algo”.

“El programa es un montón, o sea, el programa no soy yo”, replicó el músico y presentador de La Peña de Morfi durante el 2022. Por el momento, Jey Mammón no sabe si iría o no a los Martín Fierro, más allá de si está o no nominado. "No sé", fue su tajante respuesta.