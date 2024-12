Romina Gaetani, reconocida por su destacada trayectoria en televisión y teatro, abrió su corazón en una reciente entrevista con +Caras. En esta conversación íntima, la actriz compartió los momentos más oscuros de su vida y cómo logró superarlos con el apoyo de su familia.

Con total sinceridad, Gaetani habló de su vínculo con su padre, Carlos Hugo, y reveló cómo la violencia intrafamiliar marcó su infancia y dejó una profunda huella en su desarrollo personal y artístico. “Con todo el amor que le tengo a mi padre, tenía la costumbre de pegarme en la boca. Tenía una mano muy grande y me decía: ‘Cállate, boluda, que no sabes nada’”, recordó.

Reconstruyendo el vínculo con su padre

Sin embargo, Gaetani también relató cómo enfrentó sus heridas emocionales y reconstruyó la relación con su padre antes de su fallecimiento. Aunque no abordó los temas puntualmente, la actriz comentó: “Cuando fui tomando valentía como mujer y persona, fui ganando seguridad y le dije: ‘Tal cosa me dolió, tal cosa está mal, papá, esto no me gusta’. Me fui poniendo a la par”.

Romina Gaetani con sus padres, María Flamini y Carlos Hugo.

Al ser consultada por el conductor de +Caras, Héctor Maugeri, si había logrado perdonar a su padre, Romina respondió afirmativamente. “Fue el mejor amigo que tuve. Y mi mamá, que es un ángel encarnado, estaba más reticente, pero mi papá era más abierto. En los momentos más duros de mi vida, los dos mejores amigos que tuve fueron mis padres”, agregó.

La lucha contra las adicciones y la luz al final del camino

Otro tema que Gaetani abordó fue su relación con las adicciones. Sin evadir la pregunta, confesó: “Alguna vez caminé por esa vereda, hace muchos años atrás. Pero siempre hay luz al fondo, aunque uno esté en los momentos más oscuros de su vida”.

La actriz que recibió el premio Martín Fierro a Mejor Actriz destacó su capacidad para salir adelante por sí misma: “Tengo el poder de entrar y salir, de tomar la decisión de embarrarme un rato y salir”. Actualmente, a sus 47 años, se define como una persona con las “cosas claras, más luminosa y sin temor a la deriva”.

El motor de su felicidad

Por último, la actriz se animó a responder la pregunta “Megacistin”. Cuando Maugeri le preguntó qué la impulsa a seguir adelante, Romina Gaetani respondió que la actividad física juega un papel fundamental en su vida. “Me da mucha felicidad, fuerza y me subo al escenario distinta. Es algo que realmente me impulsa a seguir”, aseguró.