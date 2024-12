Romina Gaetani, actriz y cantante, brindó una entrevista a corazón en +Caras, donde reflexionó sobre los desafíos personales que marcaron su vida y carrera. En diálogo con Héctor Maugeri, relató cómo enfrentó las exigencias extremas y los episodios de violencia por parte de su padre, lo que la llevó a luchar contra sus inseguridades para encontrar su verdadera voz.

En un momento emotivo de la entrevista, Maugeri compartió un video con los hitos más significativos de su carrera. Tras verlo, el conductor le preguntó: “En todo sentido, ¿en qué momento encontraste tu propia voz?”. La actriz, visiblemente conmovida, reflexionó profundamente y respondió: “La estoy encontrando. Me emociona verme en los Martín Fierro y también cantando, hace pocos años estoy en el camino de la música”.

Gaetani explicó que abrirse camino como cantante le costó más que como actriz, porque la música la exponía de una manera más auténtica. “Como actriz siempre dije palabras de otros y no era yo en ninguno de esos personajes”, contó con sinceridad.

Romina Gaetani en +Caras: “Como actriz siempre dije palabras de otros”.

Las exigencias y el dolor que marcaron su infancia

Durante la entrevista, la ganadora del Martín Fierro a Mejor Actriz Protagonista de Ficción habló de la relación con su padre, Carlos Hugo, quien falleció en 2014. Aunque lo recordó con cariño y amor, también reveló las exigencias extremas y los episodios de violencia que vivió en su infancia. “Con todo el amor que le tengo, tenía la costumbre de pegarme en la boca. Tenía una mano muy grande y me decía: 'Cállate, boluda, que no sabes nada'”.

“Él daba conferencias de jazz, yo escuché toda la vida jazz, y me decía que si quería cantar, no podía ser menos que Ella Fitzgerald o Billie Holiday. Me ponía parámetros muy altos, incluso en la actuación”, profundizó, y explicó que estas vivencias dejaron una huella profunda en su personalidad: “Por eso soy una mujer muy insegura en la mayoría de las áreas”.

Romina Gaetani con sus padres, María Flamini y Carlos Hugo.

Sin embargo, destacó que su amor por la espiritualidad ha sido su refugio y una herramienta para sanar. “Creo que en lo único que no soy insegura es en la espiritualidad. Estudié siete años metafísica, es lo que más leí en mi vida”.

De esta manera, Romina Gaetani dejó un mensaje poderoso al compartir su historia: transformar las heridas del pasado en fuerza para seguir adelante. Su valentía y sinceridad inspiran a quienes, como ella, buscan superar los desafíos y encontrar su verdadera voz.