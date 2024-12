Romina Gaetani sacó a la luz una faceta desconocida: “es lo que más leí”

Romina Gaetani se sentó en el sillón de +Caras para compartir una charla íntima y profunda con Héctor Maugeri, conductor del ciclo de entrevistas que se emite en las noches de Caras TV. En un ambiente cálido y distendido, la actriz y cantante reflexionó sobre los momentos más difíciles de su vida y cómo la espiritualidad ha sido una herramienta de sanación.

Gaetani abordó con sinceridad su relación con su padre, Carlos Hugo, quien falleció en el año 2014. Aunque lo recordó con cariño, también reveló las altas exigencias y episodios de violencia que marcaron su infancia. “Con todo el amor que le tengo, tenía la costumbre de pegarme en la boca. Tenía una mano muy grande y me decía: ‘Cállate, boluda, que no sabes nada’”, compartió.

Romina Gaetani con sus padres, María Flamini y Carlos Hugo.

Su padre, amante del jazz, imponía estándares extremadamente altos. “Si quería cantar, no podía ser menos que Ella Fitzgerald o Billie Holiday”, recordó la actriz, quien confesó que estas exigencias dejaron una huella profunda en su personalidad: “Por eso soy una mujer muy insegura en la mayoría de las áreas”.

La espiritualidad como refugio

A pesar de estas experiencias, la actriz encontró en la espiritualidad un refugio para sanar sus heridas. “En lo único que no soy insegura es en la espiritualidad. Estudié siete años metafísica, es lo que más leí en mi vida”, afirmó. Además, confesó que, más allá del arte, muchas veces se replantea si la espiritualidad no es su verdadero camino de vida. “Muchas veces me pregunto: ¿Cuál es mi propósito? ¿Dónde piso más fuerte? En la espiritualidad siento que piso más fuerte”.

Estas reflexiones también la llevaron a hablar sobre las inseguridades que enfrenta en su carrera. Reconoció que dar entrevistas o hablar en público son situaciones que la desafían enormemente. “Lo que hizo mi padre, sin saber, es que hoy dar cada entrevista es una prueba para mí”, confesó.

Romina Gaetani en +Caras: “En lo único que no soy insegura es en la espiritualidad”.

En 2024, la actriz y cantante recibió el premio Martín Fierro a Mejor Actriz Protagonista de Ficción por su papel en Buenos Chicos. Sin embargo, reveló que los eventos públicos como este le generan gran ansiedad. “Las veces que estuve nominada al Martín Fierro, tenía terror a que me nombren y tener que hablar frente a todos esos colegas. Me muero de vergüenza. Prefería no ganar antes que hablar”, aseguró.

A pesar de sus inseguridades, también destacó coraje. Romina Gaetani recordó que, antes de asistir a la ceremonia de premiación, llamó a su madre buscando consejo sobre qué decir en caso de ganar. “Mi mamá me dijo: ‘Romi, solo agradecé, no te preocupes, solo agradecé’. No me preocupé en preparar nada. A pesar de la inseguridad, hay algo en mí que es que siempre me tiro a la pileta”.