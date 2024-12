La actriz y cantante Romina Gaetani reveló que vivió un episodio de acoso con Juan Darthés. Durante su reciente visita al programa “+Caras”, conducido por Héctor Maugeri en Caras TV, Gaetani explicó que el actor le “faltó el respeto” y que la hizo sentir incómoda. Este hecho habría ocurrido mientras compartieron elenco en la serie Soy Gitano, que se emitió por Canal 13 en 2003.

El relato de Gaetani surgió en el segmento conocido como el “Juego de las Máscaras”, un espacio de preguntas y respuestas donde compartió detalles del mal momento que padeció. Mencionó el impacto que tuvo el abuso en su vida y cómo lo enfrentó a lo largo de los años. “Si se puso hot es porque ya faltó el respeto, y sí tuve actores que me faltaron el respeto”, expresó la actriz, ganadora del Martín Fierro a Mejor Actriz Protagonista de Novela.

Romina describió la incomodidad y el malestar que sintió en ese momento. “No fue mucho por suerte, pero sí me hizo sentir incómoda. Llegué a mi casa y me puse a llorar. Fue una especie de abuso, se pasó. En ese momento, por no parar la grabación y no molestar, no lo hablé antes”, relató la actriz. Años más tarde, cuando estuvo lista, Gaetani decidió confrontarlo directamente. “Lo pude hablar con él. Le dije: ‘Che, ¿te acordás de tal situación? Bueno, no da’”.

Cuando Maugeri le pidió precisiones sobre el episodio, Romina Gaetani confirmó que involucraba a Juan Darthés, quien en 2024 fue condenado a seis años de prisión tras la denuncia de abuso sexual presentada por Thelma Fardin. Este caso se suma a otras denuncias realizadas previamente por actrices como Calu Rivero y Anita Co, quienes también acusaron al actor de conductas inapropiadas.