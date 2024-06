En una nueva emisión de +Caras, los estudios de Caras TV tuvieron el lujo de recibir a una de las artistas más representativas de la música nacional: Sandra Mihanovich. En una profunda e íntima entrevista con Héctor Maugeri, conductor del programa, Sandra rompió el silencio y contó cómo vivió su orientación sexual durante su adolescencia.

Sandra Mihanovich, de 67 años, es todo un icono en Argentina y reconocida en muchas partes del mundo. Con casi 50 años en el mundo de la música, Mihanovich comenzó a cantar desde que era muy jóven. Hija de la que fue una de las presentadoras más populares de la televisión en Argentina, Mónica Cahen D'Anvers, y de Iván Mihanovich. A través de la música trascendió las estructuras y tabúes de la sociedad, llegando a convertirse en una cantante disruptiva y una referente del colectivo LGBTI.

Cómo vivió su orientación sexual en la adolescencia

En la actualidad, Sandra Mihanovich disfruta de la vida junto a Marita Novaro, con quien se casó en 2016. Sin embargo, no siempre pudo vivir libremente su sexualidad, ya que, cuando era jóven la homosexualidad aún era un tabú en la sociedad. En su conversación con Héctor Maugeri, la cantante se sumergió en su adolescencia para contar cómo transitó su orientación sexual en épocas más conservadoras.

Marita Novaro y Sandra Mihanovich

Acerca de aquel período crucial de su vida y con la transparencia que la caracteriza, confesó: “Siempre me sentí diferente, pero nunca me hicieron bullying. Por el tema de la sexualidad sobre todo, me parecía una rareza espantosa”. Su incomprensión de lo que vivía y de las emociones que se sentía, la llevó a hablar con su mamá y pedirle visitar a un profesional de la salud mental. “Le pedí a mamá hacer terapia. Me hicieron un psicodiagnóstico. Hice terapia y entonces, pregunté: ‘¿yo no estoy acá para no ser gay?’. El terapeuta me dijo ‘En principio estás acá para tratar de ser feliz’. Fue un alivio”, relató Sandra.

Sobre su pasado religioso, contó: “La misa de la juventud fue una tortura, yo era muy culposa y no podía comulgar. Era inconfesable mi pecado”. Además cuando Héctor Maugeri le consultó acerca de cómo vive el amor, la cantante concluyó: “No me siento víctima ni una ganadora del amor. El amor es el motor de la vida, hace que hagamos todo lo que hacemos. No solo el amor de pareja, el amor en general”.

MDP