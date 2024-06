Silvio Soldán pasó por el living de +Caras, el ciclo de entrevistas a celebridades que se transmite en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la profunda conversación con Héctor Maugeri, el histórico conductor de televisión desmiente los rumores de su tiempo en prisión y crítica a la televisión por la falta de códigos.

Silvio Soldán es uno de los exponentes de la televisión y el espectáculo en Argentina, con una infinidad de exitosos programas que lo posicionaron entre los conductores más consagrados del medio. Con una extensa carrera, hoy, a sus 89 años, agradece la dicha de tener salud y de estar tan activo como hace más de cuatro décadas. “El gran secreto es trabajar, hacer cosas. Acabo de llegar de Córdoba y de La Rioja”, cuenta el histórico conductor.

Silvio Soldán en la redacción de Perfil y Caras TV

Luego de halagar la destacada trayectoria de Soldán en el mundo de la televisión, Héctor Maugeri, conductor del programa +Caras, recordó uno de los momentos más terribles en la vida del invitado. En 2004, el histórico locutor fue detenido en una causa que investigaba a su entonces pareja, Giselle Rímolo.

Aquella noche del 2 de abril de 2004, Silvio Soldán enfrentó como pudo el peor día de su vida. Acusado de “estafas reiteradas y tráfico de medicamentos”, la policía lo llevó esposado a la cárcel de Villa Devoto, donde pasó más de dos meses. Sobre aquella trágica vivencia, el reconocido locutor no duda en reconocer: “Son experiencias que te da la vida. Lo que me pasó a mí fue una experiencia muy, muy negativa y triste, pero yo lo tomo como una experiencia”.

Silvio Soldán sin filtro desmiente rumores y critica a los medios

Sin embargo, también fue objeto de duras críticas y falsas acusaciones por parte del mundo del espectáculo y la farándula en aquellos oscuros 61 días que pasó detenido. Es por eso que Soldán realizó fuertes críticas a los programas de televisión y sus conductores, que replicaron “mentiras” sobre su estadía en “el country” (como él se refiere a la cárcel), llegando a afirmar incluso que Silvio habría sufrido una agresión sexual.

En este marco, Maugeri le hizo una pregunta fuerte para que Silvio tenga la oportunidad de aclarar los rumores que gestó sobre él la farándula argentina: “¿Nunca te violaron en la cárcel?”. “No, jamás. Eso lo dijo Beto Casella, y se lo reprocho cada vez que lo veo. Me dijo 'eso vende', pero la víctima soy yo”, explicó.

Muy por el contrario, el locutor, dando detalles de cómo fue su experiencia estando en la cárcel, afirmó: “Me trataron como un dios en la cárcel. Es difícil vivir ahí. Era un galpón con camas de distintos lados, todo era muy pobre. Cuando hacían reuniones entre ellos me decían: 'Vos no, que no sos del palo'. Me trataban como uno más”, explicó el histórico conductor.

Luego, reflexionando sobre su tiempo en prisión, Soldán, con palitos para la televisión, concluyó: "Aprendí mucho. Esa gente tiene más códigos que en la vida de afuera. En este medio no hay códigos. Si una gitana me hubiera dicho que iba a ir preso, hubiera dicho 'está loca'".

Con estas declaraciones, Silvio Soldán no solo desmintió categóricamente los rumores sobre su supuesta violación en la cárcel, sino que también criticó duramente la falta de ética y códigos en algunos medios de comunicación que, en busca de audiencia, no dudaron en difundir noticias falsas sobre su vida personal en un momento de extrema vulnerabilidad.

