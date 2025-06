La confesión más íntima de Mauricio Dayub sobre sus comienzos: “se burlaban”

En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Mauricio Dayub compartió una confesión muy íntima sobre el comienzo de su camino artístico. El reconocido actor y director —figura clave del teatro argentino con sus unipersonales "El Equilibrista" y "El Amateur", obras multipremiadas y celebradas por el público— habló sin filtros sobre los obstáculos que enfrentó para perseguir su vocación.

Mauricio Dayud, el hombre que se animó a perder el equilibrio por su sueño

Dayub nació en Paraná, Entre Ríos. Desde chico tuvo inquietudes artísticas, pero cursó cuatro años de Ciencias Económicas en Santa Fé por mandato familiar, mientras estudiaba teatro. Hasta que decidió seguir sus sueños y se mudó a Buenos Aires para concretarlos. “El mundo es de los que se animan a romper el equilibrio”, decía su abuelo. No le fue fácil el camino, pero con los años llegaron el reconocimiento, los premios y éxitos notables.

Aquellas palabras lo marcaron para toda la vida, pero fueron fundamentales cuando era un joven decidido a romper expectativas. "Tuve que perder el equilibrio para seguir mi vocación y no ser el hijo que querían mis padres ni el amigo que esperaban mis amigos. Por buscar aceptación, vivía una vida que no sentía", confesó.

El salto fue radical: "Dejé todo: mi ciudad (Paraná), mis amigos, la carrera universitaria. Vine a Buenos Aires para existir en esta profesión y formarme. Es fundamental animarse a perder lo que uno tiene". Una paradoja, considerando que "en mi vida personal siempre fui elogiado por ser equilibrado y moderado", sumó con ironía.

Mauricio Dayub en +Caras: "Tuve que perder el equilibrio para seguir mi vocación".

Dayub recordó el escepticismo inicial de su entorno: "Cuando dije que quería ser actor, mi familia y amigos se reían. Sentían que era una meta demasiado alta". Su madre, admiradora de los actores clásicos, "se habrá imaginado que yo quería ser como ellos. Le dio risa... por impotencia", explicó.

Mauricio Dayub en +Caras: "Cuando dije que quería ser actor, mi familia y amigos se reían".

Los primeros años en Buenos Aires fueron duros. "Trabajaba como boletero en un teatro. Cuando buscaban actores de mi edad y contextura, tosía o codeaba para que me prueben a mí. Pero el otro no me veía, sentía que no era advertido", relató.

Esta confesión íntima de Mauricio Dayub sobre sus comienzos -cuando 'se burlaban' de su sueño- culmina con una victoria: aquel joven invisibilizado, hoy es un actor y director que marca época en el teatro argentino. Con obras como "El Equilibrista", "El amateur" y "Toc Toc" (récord histórico de funciones), además de su sala "Chacarerean Teatre", Dayub demostró que es un referente indiscutido.