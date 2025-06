En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Mauricio Dayub compartió el giro más trascendental de su vida: convertirse en padre a los 53 años y cómo esta experiencia "cambió todo". El reconocido actor y director de obras como "El Equilibrista" y "El Amateur" abrió las puertas de su vida privada, hablando de su relación de 25 años con Paula Siero (actriz y exmodelo) y su rol como padre de Rafael, su hijo de 12 años.

La relación de Mauricio Dayub y Paula Siero

Dayub y Siero construyeron bases sólidas en su relación. Se casaron en secreto en 2022 y supieron encontrar en su relación el equilibrio perfecto para asumir la paternidad: "Pudimos acordar entre ambos que es lo que más queríamos cada uno por separado y juntos. Puedo hacer todo lo que hago porque coincidí con ella en que eso era importante para mí y para ella. Hemos coincidido en cómo estaría bueno pasar la vida juntos”. Y agregó: "Me puedo ir de casa los fines de semana porque sé que está todo bien. Me despiden antes de ir y me están esperando después de cada función”.

Mauricio Dayub y Paula Siero junto a su hijo Rafael.

Además, el productor teatral reveló que Paula, conocida por su participación en series como "Muñeca Brava" y "Los Simuladores", fue clave en la decisión de tener un hijo: “No creía que lo necesitaba. Estaba bien como estaba. Cuando llegó, me di cuenta que me faltaba lo principal. Cambió mi vida completamente. Es otra de las cosas que le agradezco mucho a Paula. Ella fue la generadora de todo eso”, admitió.

Los miedos de Mauricio Dayub a ser padre

Con una sinceridad conmovedora, Dayub reveló sus miedos iniciales: “Me parecía una gran responsabilidad. No sabía si estaba a la altura y estaba convencido de eso. Antes de tenerlo, le decía a Paula: ‘las primeras noches tengamos una persona que nos diga lo que necesita’”.

Pero todo cambió en julio de 2012 cuando nació Rafael, el único hijo de la pareja de actores. "Apenas nació, sentí que era quien más sabía lo que él necesitaba". Hoy, su rutina incluye un código especial: "Siempre me dice 'buena funchon' antes de cada función —así lo pronunciaba cuando era chico—", compartió con emoción.

Mauricio Dayub en +Caras: “Me parecía una gran responsabilidad tener un hijo, no sabía si estaba a la altura".

El vínculo de Mauricio Dayub y su hijo Rafael

Cuando Maugeri le consultó cómo es el vínculo que mantiene con su hijo, reveló que es el "papá malo". “Soy el papá que pone los límites, que trata de que el mundo sea más sano y mejor. Eso para un chico que está creciendo es aburrido", compartió, y explicó que "a mí me gusta que lo tenga porque mi papá nos marcó el camino con una seña. 'Nosotros somos así', decía. Nunca esclareció qué quería decir eso, pero yo siempre entendí y mantuve una línea de honestidad, sentido a la vida, de valorar lo que hay valorar”.

Mauricio Dayub y su hijo Rafael.

Sobre Rafael, destacó: “Tiene una inteligencia muy particular y una vocación que va para otro lado, no tiene la vocación artística. Su orientación está más relacionada con el mundo que él vive, con la tecnología y las matemáticas, por eso eligió un colegio industrial”.

De esta forma, en +Caras y junto a Héctor Maugeri, Mauricio Dayub reveló cómo le cambió toda la vida ser padre a los 53 años. El actor, consagrado por ser el protagonista de "Toc Toc" durante diez años, confesó que lo que inicialmente creyó innecesario se convirtió en lo más importante: "Descubrí que [la paternidad] era lo principal", admitió sobre Rafael, el hijo que tuvo con Paula Siero y que transformó por completo su vida.