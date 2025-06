En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Mauricio Dayub develó el secreto que le permitió protagonizar "Toc Toc" durante diez años consecutivos, consejo que heredó nada menos que de Enrique Pinti. El actor, que convirtió esta comedia en el fenómeno teatral más taquillero de Argentina, confesó cómo venció el mayor desafío de su carrera: no aburrirse de repetir el mismo texto dos veces por noche, ocho veces por semana.

El consejo inolvidable de Enrique Pinti a Mauricio Dayub

"Aprendí del arte de repetir", declaró Dayub sobre esta experiencia única. Con más de dos mil funciones, el actor, además de haber conocido el éxito, nunca se cansó ni se aburrió de esta obra. "Durante más de cuatro años y medio hicimos ocho funciones semanales, con funciones dobles los viernes, sábados y domingos", contó.

Actores muy consagrados, incluso algunos maestros, le sugerían no aceptar hacer tantas funciones por la repetición. Pero encontró motivación para seguir adelante gracias al consejo que le dió un simbolo del humor argentino: Enrique Pinti. "Un día en el bar de la esquina me crucé a Enrique Pinti y le pregunté: 'Vos que hiciste diez años de Salsa Criolla, ¿cómo haces la segunda función?'", relató. Y la respuesta del maestro se grabó a fuego: "'Yo me imagino que en el primer palco del Maipo está Fellini y todos los directores con los que yo siempre quise trabajar, viniendo a verme esa noche para elegirme para su película'".

Mauricio Dayub en +Caras: "Aprendí del arte de repetir".

El artista adoptó esta perspectiva y la aplicó con mucho ingenio: "Me imagino como un jugador de fútbol vendido al exterior, que cuando salía a la cancha, en la tribuna estaban las personas más importantes de mi vida, me iba imaginando cosas para poder hacer la segunda como la primera”, reveló con humor.

El secreto que Mauricio Dayub recibió de Enrique Pinti para hacer la misma obra durante una década (y convertir "Toc Toc" en una de las obras más vistas de la escena teatral argentina) revela la esencia del teatro: cada función es un acto irrepetible ante ojos siempre nuevos. Con más de dos mil representaciones, Dayub demostró que la magia no está en el texto, sino en creer —como le enseñó Pinti— que hasta Fellini podría estar mirando esa noche.