En la última entrega de +Caras, Héctor Maugeri recibió en sus estudios a Germán Palacios, uno de los actores más destacados de su generación, quien habló sin filtro sobre los mitos que rodearon su carrera durante más de cuatro décadas. Con 62 años y una trayectoria impecable en teatro, cine y televisión, el actor reflexionó sobre su fama de "caro", los rumores absurdos que circularon sobre su vida y sus pasiones fuera del escenario.

Germán Palacios derriba los mitos que rodearon su carrera

Palacios, recordado por obras emblemáticas como "ART" (que protagonizó durante doce años) y series como "Celeste" o "Tumberos", construyó una carrera sólida que le permitió elegir sus proyectos con total libertad. "Tengo la posibilidad de ser independiente de verdad. Es lindo, es una libertad muy grande. Yo me puedo plantar delante de cualquiera y es lo mismo para mí", confesó.

Sin embargo, esa misma independencia lo llevó a ser etiquetado como un "actor caro". Maugeri, buscando desarmar el estereotipo, le preguntó directamente: "¿Sos caro?". La respuesta del artista fue clara: "Eso es un mito. Bueno, qué sé yo, hay que hacerse valer", afirmó con orgullo.

Germán Palacios en +Caras: "Tengo la posibilidad de ser independiente de verdad".

Pero los rumores no terminaron ahí. "También dicen que vivo en un vagón de tren. Fueron diciendo cosas en la medida que yo no decía nada", reveló entre risas. Con el tiempo, esos mitos perdieron fuerza: "Están pasando cosas muy buenas ahora, en esta época que ya estoy más grande, y es que esos mitos han ido cayendo. Entonces, cuando hago algunas notas, ya no lo repiten. Antes eran de entrada y me aburría un poco", admitió.

Las pasiones de Germán Palacios fuera del escenario

Cuando no está actuando o dirigiendo (como en "El hombre inesperado", obra que comparte con Inés Estévez), Palacios se dedica al deporte —su gran amor— y al campo. "Mientras no estoy trabajando, juego al fútbol y soy ciclista urbano. Me gusta mucho la tierra, tengo un pedacito de tierra donde experimento y tengo mi huerta. Mucho tiempo comí de lo que sacaba de la tierra. Me gusta cocinar y me gusta estudiar. Estudié cocina, psicología, quesería”, contó.

Pero hay otra faceta poco conocida del actor: su amor por el reciclaje. "Soy chatarrero. Los uruguayos usan la palabra 'bichicome', que es preciosa", dijo, recordando sus estudios con el dramaturgo Mauricio Kartun, quien lo inspiró. "Él habla de buscar en la chatarra, dentro de un contenedor de la calle, escarbar en la basura para ver qué hay. De ahí pueden salir realmente cosas".

Germán Palacios en +Caras: "Mucho tiempo comí de lo que sacaba de la tierra".

"Soy un reciclador nato, me gusta mucho. Escarbo en la basura para sacar algo que vale la pena, como una buena madera. Hay que embarrarse un poco también", agregó.

De esta manera, Germán Palacios respondió sin filtro, derribando los mitos que le inventaron a lo largo de su carrera. Más allá de la actuación, se mostró como un hombre de convicciones: que defiende su valor artístico pero también encuentra felicidad en lo elemental - el deporte, la tierra, y hasta en rescatar tesoros escondidos entre la chatarra. Así, entre proyectos y pasiones, va escribiendo su historia lejos de los estereotipos, en sus propios términos.