Isabel “La Coca” Sarli fue mucho más que un símbolo sexual del cine argentino: fue una figura adorada por el público, pionera en romper tabúes, y una mujer que crió con amor absoluto a Isabelita, su hija adoptiva. Sin embargo, tras su muerte en junio de 2019, el legado de la diva se vio empañado por un conflicto familiar que Isabelita Sarli decidió exponer públicamente por primera vez.

En una emotiva entrevista con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras (Caras TV), Isabelita abrió su corazón y relató, con claridad y dolor, el proceso que vivió luego de la firma del testamento de su madre y las consecuencias de una disputa que la distanció definitivamente de quien fuera su hermano adoptivo, Martín.

El quiebre familiar tras el testamento

“El 17 de julio de 2017 se firmó el testamento de mi mamá”, relató Isabelita. Dos años después, el 25 de junio de 2019, La Coca falleció. Lo que debería haber sido un cierre sereno para la actriz argentina, se convirtió en una disputa legal. “Martín dijo que mi mamá lo firmó con demencia senil. Para mí eso no es así, fue una estrategia de abogados y le salió mal”, aseguró.

La hija de la actriz subrayó que, después de ese acto legal, su madre siguió activa: dio entrevistas, participó en colaboraciones y estaba plenamente consciente. “Es ilógico que diga que estaba senil. Mi mamá no era millonaria. Me parece un desagradecido. Eso no lo perdono. Para mí, eso fue el quiebre que hizo que no quiera saber más nada de él”, sentenció.

Isabel La Coca Sarli y su hija, Isabelita.

Dos hermanos, dos historias

La relación con Martín, su hermano por adopción, ya estaba deteriorada antes del conflicto. Isabelita explicó que nunca sintieron un vínculo real: “Nos llevamos diez años. Él llegó primero a la casa y después yo, de bebé. No teníamos mucha relación. Martín no es mi hermano, no tenemos absolutamente nada que ver”, expresó con franqueza.

Pero lo más doloroso, según sus palabras, fue la negativa constante de él a permitir que Isabel Sarli la adoptara legalmente: “Él toda la vida se negó a que mi mamá me adoptara. No quería. No sé por qué. No tengo relación, ni tampoco quiero tenerla”.

Un vínculo irrompible e inseperable

Isabelita fue finalmente adoptada a los 17 años y vivió toda su vida al lado de la actriz. “Jamás me separé de su lado. Fue un amor incondicional. Mi vida hubiera sido otra sin ella”, aseguró. Isabelita nació el 4 de octubre de 1981, cuatro días antes de la muerte de Armando Bó, y fue criada desde el primer día por Sarli, cumpliendo una promesa que la diva le hizo a su madre biológica, María Yolanda, una joven empleada doméstica que quedó embarazada siendo muy joven.

Isabelita Sarli en +Caras: “Martín no es mi hermano, no tenemos absolutamente nada que ver”.

“María Yolanda siempre estuvo en nuestras vidas. Tengo una excelente relación con ella. Tengo dos mamás. No tengo papá”, confesó Isabelita, que también compartió que realizó diez años de terapia para poder tener una identidad propia más allá del fuerte lazo con su madre.

Después de años de silencio, Isabelita Sarli habló en +Caras.La entrevista con Héctor Maugeri no solo sirvió para contar su versión del conflicto, sino también para reivindicar la memoria de quien, más allá del mito y la fama, fue su madre. “Yo tengo orgullo de mi mamá por todo lo que ella me dio. Su amor me transformó”, afirmó.