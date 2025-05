Fabián Mazzei fue el protagonista de una de las entrevistas más sinceras del ciclo +Caras, conducido por Héctor Maugeri en Caras TV. En una charla profunda, el actor no solo repasó su carrera y su vida personal, sino que también rompió el silencio sobre una de las etapas más difíciles que vivió dentro de la industria: su enfrentamiento con Pol-ka y los rumores que lo rodearon durante años.

La verdad de la guerra entre Pol-Ka y Fabian Mazzei

Su historia de amor con Araceli González —con quien lleva 17 años— no solo lo marcó a nivel personal, sino que también tuvo repercusiones en su ámbito profesional. Mazzei aseguró que su relación con la actriz derivó en el cierre de puertas dentro de Pol-ka, la productora de Adrián Suar, ex pareja de Araceli. “Es lo que pasó en ese momento. A esta altura lo tengo más que pisado y pasado”, dijo con serenidad.

Sin embargo, aclaró que eso no fue lo más duro que le tocó atravesar. “Se vivieron situaciones mucho peores. Que tienen que ver con la vida. Decían que yo era maltratador, que yo era gay, que era bisexual, que le pegaba a las mujeres”, expresó, visiblemente dolido.

Fabián Mazzei sobre la guerra con Pol-Ka: “A esta altura lo tengo más que pisado y pasado”.

Sin apuntar directamente contra Suar, el actor fue claro al hablar de la complicidad de algunos colegas. “Hay gente que por querer quedar bien con alguien hace cualquier cosa. Hay actores que, por querer quedar bien, lamen botas. Eso pasa en cualquier profesión”, reflexionó.

Con casi 60 años y una carrera consolidada, afirmó: “Hoy puedo darme el lujo de decir lo que se me canta. Pero en ese momento lo viví y lo sentí de parte de muchos compañeros. Los tengo identificados”.

Fabián Mazzei: "Hay actores que, por querer quedar bien, lamen botas".

A pesar del sufrimiento, Mazzei eligió mirar hacia adelante. “La pasé mal, pero sufrí más por mi mamá, que la pasó mal por todos los comentarios. Hoy lo veo a distancia y digo: ‘Que Dios te ayude y que a mí me ilumine’”.

Fabián Mazzei le respondió a Griselda Siciliani

Durante la entrevista, también se refirió a las declaraciones de Griselda Siciliani —otra ex pareja de Suar—, quien había asegurado en una nota que a Mazzei no lo llamaban porque “solo llaman a los buenos”. El actor respondió con firmeza: “Eso lo dijo para salir de otra situación complicada, para salir del paso. Ya pasó. No voy a volver atrás”.

Fabián Mazzei habló de su relación con Adrián Suar.

Sin resentimientos ni deseos de reconciliación, cerró el tema con una frase contundente. “Nunca pude hablar con Adrián Suar. No necesito hablar nada con nadie. No soy nadie para perdonar. Cada uno es responsable de lo que dice”.

A través de esta charla íntima, Fabián Mazzei mostró su lado más honesto y humano, dejando en claro que, pese a las heridas del pasado, elige seguir adelante con entereza y verdad.