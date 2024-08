María Vázquez, una figura indiscutible de la moda, visitó el living de +CARAS, el programa conducido por Héctor Maugeri para CARAS TV. En una íntima entrevista, la exmodelo y empresaria compartió cómo se siente al estar cerca de cumplir 50 años y cómo enfrenta el paso del tiempo. Sin embargo, uno de los momentos más reveladores de la charla fue cuando habló en profundidad sobre su relación con Adolfo Cambiaso, rompiendo el silencio acerca de la crisis que atravesaron como pareja.

María inició su carrera profesional en las pasarelas y rápidamente se consolidó como una de las top models de los años 90. Su participación en el icónico programa "El Rayo" la acercó al público, y como conductora, se ganó un lugar en la televisión nacional. Audaz y seductora, también dejó su huella en el mundo de la moda al lanzar su propia empresa, imponiendo su estilo en cada prenda y accesorio.

María Vázquez en +CARAS

María Vazquez habló de la crisis que tuvo con Adolfito Cambiaso

Con treinta años de vida compartida con el célebre campeón mundial de polo, Adolfo Cambiaso, y madre de tres hijos, Mia, Adolfo, y Myla, la célebre modelo ha sabido equilibrar su vida familiar con su carrera. Casados en una boda íntima en 2001, su relación ha sido de notable compañerismo. Sin embargo, como es natural en cualquier relación, también enfrentaron momentos de crisis, aunque siempre mantuvieron sus diferencias en privado por su reserva y perfil bajo.

María Vázquez rompe el silencio sobre su crisis con Adolfo Cambiaso: "Él alguna ‘facturita’ me pasó".

Durante la entrevista, Maugeri repasó la vida de la ex modelo a través de las tapas que protagonizó en la revista Caras, y se detuvo en una que titulaba: “No estamos juntos pero nos amamos”, refiriéndose a un momento del 2002, apenas un año después de su boda. Sobre esa etapa, la esposa del polista recordó: “Estaba haciendo El Rayo en ese momento. Recién casados, pasamos ese año sin vernos mucho. Él alguna ‘facturita’ me pasó. Yo me fui a trabajar a Punta del Este y él a Estados Unidos; estábamos en una especie de crisis. Tenía que trabajar. Él no suspendía sus compromisos laborales y yo tampoco”.

María Vázquez reveló cómo es ser pareja de Adolfito Cambiaso

Con el acompañamiento de su esposo, la icónica modelo nunca postergó sus sueños y siempre persiguió sus metas. Recordando su participación en El Bailando, señaló: “Él lo fue aprendiendo porque no le gusta salir de su zona de confort. Es difícil la exposición, pero de a poco entendió que, así como yo lo acompaño, está bueno que él también lo haga”.

María Vázquez junto a Héctor Maugeri en el living de +CARAS

“Mucho tiempo hice cosas sola porque vivir al lado de un deportista de este nivel es exigente, física y mentalmente. Yo no soy de las que dicen ‘No me llevas acá’; yo hago lo mío. Sé qué batallas dar y cuáles quiero ganar. Las que son importantes, Adolfito me acompaña, y hay otras que suelto”, completó.

María Vázquez con sus hijos

María también compartió cómo manejan los espacios individuales dentro de la relación: “Nos acostumbramos, cada uno con sus espacios. Yo no lo acompaño a todo; voy si me parece importante o si siento que él quiere que esté. Hay lugares a los que voy sola porque me gusta estar sola y no quiero estar acarreando con nadie, ni que ciertas cuestiones sean un peso”.

María Vázquez habló de sus hijos

En cuanto a sus hijos, María destacó: “Mia tiene 21 y Myla va a cumplir catorce. La maternidad es un acto de mucha responsabilidad, amo a mis hijos. Todos tienen personalidades diferentes, pero son buenos y sensibles. Mia es la más parecida a mí de carácter. Myla vino con el manual bajo el brazo, el mundo le queda chico. ‘Porotito’ (Adolfo) es el más bueno de la familia, vamos a tener que ayudarlo mucho; hace todo lo que le pedís. Pobre, le tocaron dos hermanas, dos brujas”.

