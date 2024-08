María Vázquez reveló cómo se lleva con el paso del tiempo y cómo se prepara para cumplir 50 años

María Vázquez, una figura indiscutible de la moda, visitó el living de +CARAS, el programa conducido por Héctor Maugeri para CARAS TV. En una íntima entrevista, la exmodelo y empresaria compartió cómo se siente al estar cerca de cumplir 50 años y cómo enfrenta el paso del tiempo.

Iniciando su carrera profesional sobre las pasarelas, María se consolidó como una de las top models de los años 90. Su participación en el icónico programa El Rayo la acercó al público, y como conductora, se ganó un lugar en la televisión nacional. Audaz y seductora, también dejó su marca en el mundo de la moda al lanzar su propia empresa, donde impuso su estilo en cada prenda y accesorio. Es madre de tres hijos y lleva treinta años de vida compartida con el célebre campeón mundial de polo Adolfo Cambiaso.

A pesar de tener una familia consolidada, María Vázquez nunca dejó de lado sus sueños, aunque supo priorizar a su familia cuando fue necesario. Inquieta y curiosa, siempre ha buscado más, enfrentando desafíos y manteniéndose fiel a su ADN, que la lleva a estar abierta a nuevas oportunidades.

Abrazando el paso del tiempo siempre reflexivamente, la icónica modelo se encuentra en una nueva etapa de su vida. En diciembre cumplirá 50 años y, durante la entrevista, Héctor Maugeri le preguntó cómo se prepara para esta nueva década. “Estoy preparándome. Vivo adelantándome a lo que me pueda llegar a pasar, pero la vida también me sorprende porque no podemos controlar todo”, explicó.

“Estoy entrando en una nueva etapa y trabajo en lo personal para saber qué hacer. Ya formé la familia, me siento gratificada a través del trabajo, mis hijos son más grandes y tengo más tiempo para mí”, completó la fashionista.

Con la pareja también en una nueva fase, debido al crecimiento de sus hijos, María reflexionó: “La más chiquita, Myla, tiene trece, pero todos estamos en una etapa distinta”. Cuando Maugeri le preguntó si le molestaba celebrar sus 50 años, ella respondió con seguridad: “No me molesta celebrar los 50”.

María Vázquez habla sobre su relación con Adolfo Cambiaso

Durante la entrevista, María Vázquez también reflexionó sobre su vida junto a Adolfo Cambiaso: “Voy sintiendo que hay cosas que tengo que empezar a soltar. Dediqué mucho tiempo a mis hijos y familia, y hoy ya están grandes. Mi marido también atraviesa un momento de retiro inminente. Eso nos va a enfrentar a estar mucho más tiempo juntos y nos va a plantear cosas: si estamos por el mismo camino, qué cosas vamos a disfrutar de esta etapa, en qué cosas nos vamos a acompañar y en cuáles no”.

“Trabajé catorce años en la moda. Cuando nació nuestra primera hija, decidí formar una familia y la prioricé. Durante esa etapa, le puse mucho el cuerpo; fue una elección. Nada de lo que había alrededor competía o era tan importante como mi familia”, explicó.

Finalmente, sobre su relación con Cambiaso y el paso del tiempo, María reflexionó: “En esta nueva década, vamos a estar más enfocados en la pareja, volviéndonos a elegir desde otro lugar, ya no con el proyecto de formar una familia”.

