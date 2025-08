En una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +CARAS (Caras TV), Víctor Hugo Bugge, el histórico fotógrafo de la Casa Rosada, reveló la confesión que le hizo el expresidente Fernando De la Rúa apenas asumió y cómo fue su dramática salida en helicóptero el 20 de diciembre de 2001. Durante la conversación, Bugge —testigo privilegiado de los momentos más trascendentes de la política nacional— compartió detalles inéditos del principio y del fin de uno de los gobiernos más trágicos de la historia reciente de nuestro país.

Después de 47 años ininterrumpidos retratando la intimidad del poder, Bugge se despidió de su rol como fotógrafo presidencial. Su trayectoria comenzó en 1978, durante uno de los períodos más oscuros de la Argentina, y se extendió hasta el presente, bajo la gestión de Javier Milei. Honró como pocos el oficio que heredó de su padre y que ejerció con profesionalismo inquebrantable. Con su cámara, fue testigo silencioso de golpes, crisis, líderes mundiales y momentos clave de la democracia. El artista siempre sostuvo que su fotografía era "oficial, no oficialista". Tal vez frente a los presidentes guardaba silencio, pero su lente siempre habló por él.

Víctor Bugge y Héctor Maugeri.

La confesión de De la Rúa y el desgaste del poder

Durante la entrevista, compartió anécdotas inéditas, emociones personales y los secretos detrás de algunas de las imágenes más emblemáticas de la historia política argentina. Entre los momentos más impactantes, relató cómo vivió los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2001 desde el interior mismo de la Casa Rosada. Tres jornadas que estremecieron a todo el país y que aún hoy generan escalofríos en la memoria colectiva.

Carlos Menem y Raúl Alfonsín en la Quinta de Olivos, por Víctor Bugge.

El histórico retiro del cuadro de Videla por Víctor Bugge.

“¿Qué pasa que los presidentes envejecen más rápido?”, consultó Maugeri, y fue el disparador para que Bugge comparta las palabras que De la Rúa le dio el día que asumió, el 10 de diciembre de 1999. “Lo acompaño hasta el despacho, se sienta, le digo: ‘Bueno, presidente, que descanse’. Me retiro y me llama: ‘No, no, vení’. Le pide al edecán que se retire, y ahí, en la soledad del despacho, me dice: ‘¿Cómo se envejece, Víctor, acá?’”, relató.

Luego agregó: “Le digo: '¿A qué se refiere, presidente?'. 'Estoy viendo tus fotos de Raúl (Alfonsín), al principio y al final'. Claro, viste que nosotros, los que estamos continuamente mirando algo todos los días, no nos damos cuenta de esa situación de deterioro. Así que me dice: 'A partir de ahora vamos a hacer una foto todos los años a ver qué me sucede a mí'. Y bueno, no se pudo”.

Fernando De la Rúa en su despacho presidencial, por Víctor Bugge.

Víctor Bugge, el hacedor de la foto más recordada del último día de De la Rúa en el poder

En diciembre de 2001, el gobierno de De la Rúa atravesaba una crisis institucional, económica, política y social que muchos consideran la más grave de la Argentina democrática. El 19 de diciembre, en una medida que replicaba decisiones de la última dictadura, anunció el estado de sitio.

“Lo que me puso en una situación casi de asombro fue cuando lo estoy fotografiando en la grabación del discurso del 19 de diciembre, cuando anuncia el estado de sitio. Por dentro dije: ‘No puede ser, está loco’. Se interrumpe la grabación, se reúne con Cavallo, vuelve y yo sigo ahí. Me mira y dice: ‘¿Qué hace usted acá?’ Y ¡pum!, foto. Lo tengo en el momento justo en que casi me tapa la cámara”, rememoró.

Fernando de la Rúa yéndose en helicóptero por Víctor Bugge.

Acto seguido, sumó: “En ese momento con todo el microclima de ebullición que había en el país que se incendiaba, estábamos a metros del incendio. Se suspende el discurso, vuelve, yo digo: 'Bueno, se corrige, lo corrige'. Yo no lo podía creer con toda la experiencia que tenía, de haber vivido el estado de sitio, y él lo reiteró. Eso fue a las 4 de la tarde que se grabó el discurso, yo estuve hasta las 8 de la noche pensando que iban a recortar el anuncio. Arranca la cadena nacional y a partir de ahí, hasta el helicóptero no paró”.

Víctor Bugge, el histórico fotógrafo de Casa Rosada.

El 20 de diciembre de 2001 a las 19.45 horas, De la Rúa presentó su renuncia en medio del estallido social conocido como el “Argentinazo”. La represión policial quitó la vida de 39 personas y dejó más de 500 heridos. En ese trágico contexto, Víctor Bugge capturó una de las fotos más emblemáticas de la historia política argentina: la del presidente saliendo en helicóptero desde la terraza de la Casa Rosada.

Durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Víctor Bugge reveló la confesión que le hizo el expresidente Fernando De la Rúa apenas asumió y cómo fue su dramática salida. De esta forma, volvió a confirmar por qué su testimonio es fundamental para comprender los últimos 45 años de la historia argentina. Desde 1978 hasta hoy, fue más que el fotógrafo de los presidentes: fue y es un hacedor de la memoria colectiva del país.