Aníbal Pachano confiesa: "Mi amor fue Ana Sans, y creo que va a ser la única"

Aníbal Pachano, el emblemático coreógrafo y jurado de “Bailando por un sueño”, no duda en afirmar que Ana Sans fue, es y será el gran amor de su vida. Así lo confesó en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS, donde repasó su exitosa carrera, sus desafíos de salud y su presente familiar.

Pachano y Sans se conocieron en el mundo del espectáculo. Ella era vestuarista y bailarina; él, un arquitecto que se acercó al arte casi por casualidad. Se enamoraron, se fueron a vivir juntos y fundaron “Botton Tap”, una compañía de bailarines única en el mundo, donde los roles de género carecían de etiquetas. En 1986 se casaron y, dos años después, nació Sofía, su única hija, quien ahora los convertirá en abuelos por primera vez. Aunque la pareja se separó en 1996, el vínculo entre ellos perdura. “Por algo tenemos la relación que vamos aprendiendo también ahora, en la vejez, a convivir y a estar todos juntos en familia”, reflexionó el artista.

Aníbal Pachano, Ana Sans y su hija, Sofía.

Durante la entrevista, Maugeri le preguntó si se había sentido preparado cuando Ana le anunció que iba a ser padre. Su respuesta, tan honesta como divertida, arrancó sonrisas: “Le dije ‘Yo no sé si estoy preparado’. Casi me mata, me dijo de todo. Pero reaccioné divino y después fui un buen papá”, recordó Pachano, quien actualmente continúa trabajando en Bendita TV (Canal 9) y con su programa Aló Pachano en Radio Nacional, todos los domingos de 12 a 14 horas.

Consultado por su vida sentimental, respondió con contundencia: “Durante los 16 años que estuve con Ana, no estuve ni con un hombre, ni con una mujer, ni con un singular. Yo soy concreto. Mi gran amor fue Ana Sans. Lo tengo clarísimo”, declaró con convicción. También admitió que, aunque alguna vez un hombre lo movilizó, “no llegó a nada”.

Sofía y Aníbal Pachano.

A sus 70 años, Pachano reflexiona sobre el verdadero amor, ese que se construye en lo cotidiano: “Los vínculos se sostienen cuando el otro te ve en chancletas, en pijama, con los pelos parados… esa es la realidad”. Y entre risas, agregó: “Yo soy tipo que cuando está en su casa usa remeras agujereadas”, revelando una vez más que, detrás del personaje extravagante, hay un hombre sensible, honesto y profundamente humano.

A pesar de que hoy no estén juntos como pareja, el amor entre Aníbal Pachano y Ana Sans sigue vigente. Y la llegada de su primer nieto es, sin dudas, una noticia que lo impulsa a seguir adelante en su lucha contra el cáncer, con la esperanza de acompañar a su hija Sofía en esta nueva etapa de la vida.