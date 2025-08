En una nueva entrega de +CARAS (Caras TV), el reconocido fotógrafo presidencial Víctor Hugo Bugge compartió con Héctor Maugeri los detalles desconocidos de una de las imágenes más icónicas de la política argentina: la histórica foto de Carlos Menem y Raúl Alfonsín caminando juntos por los jardines de la Quinta de Olivos en 1989.

A través de una conversación íntima y cargada de anécdotas, el fotógrafo repasó su experiencia detrás de esa y otras tomas que marcaron la historia del país. Con 47 años de trayectoria ininterrumpida en la Casa Rosada, Bugge fue testigo privilegiado de golpes de Estado, traspasos de mando y momentos claves de la democracia argentina.

Víctor Bugge y Héctor Maugeri en +CARAS.

El origen de una foto histórica: Menem y Alfonsín en Olivos

La fotografía que inmortalizó a Menem y Alfonsín caminando de espaldas, en una imagen de armonía y transición democrática, fue tomada en un momento inesperado. Así lo relató Bugge: “Menem había sido electo y Alfonsín lo llama a la residencia de Olivos. Están reunidos en un despacho que tiene y yo le hago la última foto. Alfonsín dice: ‘Vení, Víctor, no te vayas. Carlos, te presento a Víctor, es un muchacho que está acá hace años, cuidalo’. Yo, bueno, le agradezco, presidente, lo saludo, salí”.

“Nos fuimos a tomar un café y de repente se abre la puerta de ese despacho. Ambos salen sin avisarle al edecán ni a nadie, por una puerta que da a un pasillo… Yo iba despacito atrás y dije: ‘Uh, lo dejo, lo dejo’", agregó. En ese momento ocurrió la escena que quedaría para siempre en la memoria colectiva. “Y cuando veo el microclima, hago la foto porque era de armonía, de paz, y después de los muros para afuera estaba incendiado el país. Recordalo. Inflación, saqueos”.

La emblemática foto de Carlos Menem y Raúl Alfonsín caminando en la Quinta de Olivos, por Víctor Bugge.

Luego, reflexionó: "El otro día estaba recordando que ahí descubrí las espaldas, porque generalmente se fotografía de frente o tradicionalmente se fotografía de frente".

“El pucho del indulto”: otra imagen que marcó época

Durante la entrevista, Bugge también habló de otra de sus capturas más potentes: la del expresidente Carlos Menem fumando un cigarrillo tras anunciar los indultos. Esta fotografía, titulada como “El pucho del indulto”, incluso fue rescatada en la serie Menem de Prime Video, donde el personaje de Olegario Salas (Juan Minujín) —inspirado en él— la considera su mayor logro.

"El pucho del indulto", por Víctor Bugge.

“Ahí nosotros nos trasladamos a San Amical y en el medio del vuelo me comentan a qué íbamos, porque había sido un viaje casi considerado reservado. Y en el medio del vuelo me dicen: ‘Mirá que anuncia el indulto’. Entonces ya a mí se me empezó a generar el conflicto de qué imagen, con qué imagen traslado a la sociedad nada menos que los indultos”.

Víctor Bugge, el fotógrafo del poder.

Finalmente, describió con precisión cómo surgió la emblemática foto: “Se arma un pequeño acto. En ese pequeño acto, ya con el país en conocimiento de que Menem había firmado los indultos, se sienta ahí, le pide un faso al edecán y justo se le cae el mechón. Cosa que a Menem no le había pasado nunca”.

De esta forma, el reconocido fotógrafo presidencial Víctor Bugge compartió con Héctor Maugeri en +CARAS los secretos de una de las imágenes más icónicas de la política argentina: la histórica foto de Carlos Menem y Raúl Alfonsín caminando juntos por los jardines de la Quinta de Olivos en 1989. Su sensibilidad para capturar momentos trascendentales lo convierten en una figura imprescindible para entender la historia reciente desde la óptica que otorga la fotografía.