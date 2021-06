Historias Polentas en primera persona: Melanie Wolman y la historia de The Food Market

The Food Market es un Mercado de alimentos cuyo objetivo es acercar a los productores de forma directa al consumidor final. Su misión es generar conciencia sobre la alimentación saludable y permitir que este tipo de productos lleguen a más personas.

The Food Market nace en 2014 cuando con mi socia nos propusimos formar un negocio que tenga triple impacto, con un fuerte foco en lo social. Veíamos que había pequeños productores que no tenían la posibilidad de darse a conocer a gran escala y por otro lado existían miles de consumidores que no teníamos conocimiento de muchos alimentos y marcas que existían, ni tampoco la posibilidad de acceder a ellos desde una misma tienda. Así fue que surgió la idea de The Food Market: unir o cruzar a pequeños, medianos y grandes productores con aquellas personas que buscan tener una alimentación saludable con productos de calidad y ricos.

Siempre digo que ser emprendedor es ponerle Polenta a todos nuestros días. El año pasado en particular, con el inicio de la pandemia, nos pasó que en The Food Market tuvimos que re acomodarnos, continuar entregando la mercadería y cumplir con cada cliente para lograr mantener la excelencia en términos de experiencia. Sin dudas, fue un momento en donde tuve que poner toda la Polenta para seguir adelante. Después de esta situación, y hoy viéndolo un poco en perspectiva, siento una gran satisfacción por el esfuerzo que hicimos ya que, no solo logramos superar las expectativas que teníamos, sino que estamos muy contentos con el equipo que formamos y cómo nos fortalecimos gracias a esa situación.

Si tengo que transmitir un mensaje a todas las mujeres que día a día buscan salir adelante y tienen que ponerle toda la Polenta para lograrlo, les digo que realmente vale la pena que se esfuercen por lo que les gusta, por lo que las apasiona y que no hay mayor satisfacción al final del día ver los resultados y sentir que lograron lo que querían. En nuestro caso también, ayudamos a mucha gente logrando nuestro objetivo final, lo que nos hace el doble de felices.

Yelmo presenta “Polentas”

Yelmo, empresa líder en pequeños electrodomésticos para el hogar, presenta su nueva campaña “Polentas”. La campaña, estará vigente en las redes sociales de la marca (@yelmoarg) a lo largo del mes de junio y participarán perfiles que siempre acompañan a la marca como @papacocina, @patosingluten, @cocinamona y @monpetitglouton, con cupones de 25% descuentos acumulables a los ya ofrecidos dentro de la tienda virtual https://www.yelmo.com.ar/.