A 24 años de iniciar su romance en Gran Hermano, así están Natalia Fava y Santiago Almeyda aún enamorados

Gran Hermano dejó a lo largo de sus temporadas celebridades reconocidas y parejas icónicas. En las primeras dos ediciones del 2001, Natalia Fava y Santiago Almeyda lograron convertir su participación en una hermosa historia de amor que dura hasta los días de hoy. Entre una separación dudosa y un casamiento mediático, a 25 años de iniciar su romance, los exparticipantes protagonizaron una sesión de fotos juntos que los volvió a poner en la atención de todos.

La historia de amor de Natalia Fava y Santiago Almeyda

En 2001, se llevaron a cabo dos ediciones de Gran Hermano. Por un lado, la que tuvo de ganador a Marcelo Corazza, pero por el otro, un participante llamó la atención por su belleza: Santiago Almeyda, quien ahora está enfocado en sus proyectos gastronómicos. Sin embargo, seguido a su finalización, Soledad Silveyra condujo una segunda edición, ese mismo año, que tuvo de ganador a Roberto Parra. De allí, se volvió conocida Natalia Fava, una joven que, hoy en día, tiene su showroom personal.

La participación de ambos en el reality más conocido de la Argentina hizo que se conocieran, a pesar de no compartir ediciones. Desde ese momento hasta 20 años después, se juraron amor eterno y no se separaron. En 2005, se casaron en una boda de ensueño, y, durante muchos años, fueron una de las parejas más estables salidas del reality. En varios programas de televisión, eran popularmente conocidos como "la pareja Gran Hermano", y protagonizaron diversas entrevistas.

No obstante, en 2023, se dio a conocer que se separaron por un gran conflicto interno. Según dijeron, Santiago le habría sido infiel a Natalia. En una entrevista para Entre Nos, que conduce Tomás Dente en Net TV, ella expresó: "No me esperé que me fuera a pasar esto. Si se le terminó el amor habría que preguntárselo a él. No nos volvimos a ver más. Hace casi dos años ya".

Todos quedaron sorprendidos por esta situación, pero aún más cuando volvieron a mostrarse juntos. En los últimos días, la exparticipante mostró su nueva colección en el showroom en una sensual sesión de fotos con el gastronómico.

Si bien no salieron a confirmar su regreso, se considera que volvieron a intentarlo y están más enamorados que nunca. Los comentarios demostraron la felicidad de los fanáticos por verlos reconciliados, quienes les desearon lo mejor para esta nueva etapa juntos. A 24 años de haber iniciado su romance, Natalia Fava y Santiago Almeyda superaron cualquier expectativa y demostraron que el amor lo puede todo.

