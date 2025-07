Eva Bargiela siempre se mantuvo en movimiento y el ejercicio es parte de su vida diaria. Sin embargo, cuando se enteró que estaba esperando su primer hijo con Gianluca Simeone, la joven se llenó de dudas si seguir entrenando. Finalmente, tras asesorarse con profesionales de la salud y obtener el permiso de su obstetra, la joven contó en sus redes sociales que regresó al gimnasio y para seguir motivada mostró sus 4 looks "mom fit" favoritos.

Los 4 looks "mom fit" con los que Eva Bargiela se animó a volver al gimnasio embarazada

En el sexto mes de embarazo, Eva Bargiela decidió hace algunas semanas retomar su rutina de ejercicios porque, aunque conocía de sus beneficios para el bienestar físico y la salud mental, la modelo sentía mucha incertidumbre y no se encontraba segura de volver al gimnasio.

Así lo reveló en su cuenta de Instagram, donde además compartió sus mejores looks deportivos para entrenar embarazada: "Lo que me costó animarme a volver a entrenar. Tenía miedo de hacer algo mal o contraindicado, no sé. No sabía por dónde empezar".

Súper sincera con su comunidad de Instagram, Eva habló de sus inseguridades como mamá primeriza y contó cómo hizo para tener esa confianza nuevamente. "Obvio que no me mandé sola. Me asesoré con mi obstetra y con mi profe que saben y estoy feliz".

Eva Bargiela y Gianluca Simeone.

En este sentido, expresó que las ventajas de entrenar estando en la dulce espera ya se comienzan a sentir: "Desde que retomé, me di cuenta que fue la mejor decisión. Me siento muchísimo mejor, menos hinchazón, menos retención, mejor estado de ánimo, todo positivo".

Con la idea de poder interactuar con sus más de 400 mil seguidores, Bargiela escribió: "Cuéntenme su experiencia, qué tipo de ejercicios hacen, etc. Quiero saber todo". Su posteo cosechó un lluvia de "likes", a los pocos minutos, y muchas seguidoras que transitan esta etapa se sintieron identificadas con su mensaje. "Lo mejor que podés hacer"; "Dale duro"; "Mientras te sientas bien vos y él bebé, es algo hermoso"; "Estás hermosa", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron en su publicación.

Además de abrir su corazón y sincerarse sobre su vuelta a ejercitarse, la top model también mostró un carrusel de imágenes con sus looks "mom fit" favoritos, ya que la llenan de motivación y seguridad a la hora de entrenar. Por esta razón, no dudó en compartir cuáles son.

Eva Bargiela y su look "mom fit"

El primer modelo que luce Eva es un conjunto de dos piezas en tono celeste: top de escote recto que deja ver el tamaño de su panza y leggins. Como calzado, sumó zapatillas deportivas de estilo retro y dejó ver sus medias blancas para darle ese toque fashionista. En la postal también se la puede ver posando frente a un espejo y con grandes auriculares negros.

Eva Bargiela y su look "mom fit"

El segundo es de estilo oversize en color camel. Este look está compuesto por un buzo de algodón de tamaño holgado, leggins haciendo juego y sneakers beige. El tercero es un total black, sobrio y sofisticado. Se trata de una campera negra ceñida al cuerpo y calza larga en la misma tonalidad. Esta vestimenta prioriza la comodidad sin resignar el estilo, pero también es versátil, por lo que se puede usar perfectamente para viajar o caminar al aire libre.

Eva Bargiela y su look "mom fit"

El cuarto look "mom fit" de Eva Bargiela también es negro, pero su diseño es diferente. Este outfit monocromático en color negro incluye un top sin mangas y una calza de tiro alto. En la fotografía, se la puede ver posando con una mancuerna en su mano mientras de fondo se observa un mat de yoga en naranja.

Eva Bargiela y su look "mom fit"

Otro de sus atuendos elegidos para ejercitarse es un mono enterizo de color gris topo y corte recto, que combinó con zapatillas cómodas. Este diseño minimalista y moderno es ideal para moverse con libertad a la hora de mover cada parte del cuerpo.

Eva Bargiela y su look "mom fit"

Estos son los 4 looks "mom fit" con los que Eva Bargiela se animó a volver al gimnasio embarazada: conjuntos deportivos que combinan funcionalidad, comodidad y estilo minimalista. Todos ellos están compuestos por prendas monocromáticas y al cuerpo, que lucen su pancita de embarazada.