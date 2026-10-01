Abel Pintos y Luis Ortega mostraron el living de su casa: arte, diseños enfrentados y corrientes diferentes

Abel Pintos y Luis Ortega dejaron ver los livings de sus respectivas casas, donde se reflejaron elecciones decorativas muy diferentes entre sí. Aunque ambos privilegian la tranquilidad y los ambientes pensados para la vida cotidiana, cada uno construyó una propuesta con características propias que permiten identificar estilos, materiales y formas distintas de disfrutar los espacios más utilizados. Detrás de cada elección aparecen preferencias estéticas que hablan de universos creativos particulares.

Referencias clásicas y coloniales: Así es el living de la casa de Luis Ortega

Abel Pintos y Luis Ortega comparten el bajo perfil como parte de su vida pública, pero algunos rincones de sus viviendas permiten descubrir gustos y preferencias vinculados al diseño de interiores. A través de ambientes concebidos para el descanso y los encuentros cotidianos, ambos artistas muestran dos maneras opuestas de interpretar la decoración, con detalles que marcan diferencias desde el primer vistazo. Se trata de propuestas que ponen el foco en la funcionalidad y en la forma en que cada ambiente acompaña su rutina.

El living de Luis Ortega

El living del hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar se caracteriza por una estética que toma referencias clásicas y coloniales. Las distintas fotos que compartió en sus redes sociales dejaron ver un ambiente amplio en el que los muebles y objetos decorativos adquieren protagonismo sin necesidad de ocupar cada rincón. El estilo general está vinculado a los espacios tradicionales, donde las texturas y los materiales ayudan a construir una identidad visual clara.

Uno de los elementos más destacados de este sector de la propiedad de Luis Ortega es un sillón de gran tamaño de cuero negro que funciona como pieza central del ambiente. Su presencia domina el espacio y organiza visualmente la distribución del lugar. En frente se aprecia una mesa ratonera a juego con laterales rebatibles. Una lámpara antigua reposa sobre un mueble lateral, acompañando la escena. Lejos de buscar uniformidad, la decoración combina distintos recursos para generar contraste.

El living de Luis Ortega

Otro detalle que sobresale es la incorporación de una salamandra que introduce una estética diferente dentro de un contexto dominado por referencias coloniales. La convivencia entre ambas corrientes permite que el ambiente mantenga equilibrio visual sin abandonar su identidad principal. El resultado es un living donde los objetos tienen peso propio y donde cada pieza parece ocupar un lugar específico.

Minimalismo, luz natural y materiales nobles en la propuesta de Abel Pintos

Por su parte, la propuesta de Abel Pintos y Mora Calabrese avanza por un camino completamente diferente. En este caso, el living de la pareja apuesta por una imagen más luminosa, dominada por colores claros y una distribución visual más limpia. Las paredes blancas y el mobiliario a juego contribuyen a potenciar la entrada de luz y generan una sensación de amplitud que define buena parte del ambiente.

El living de Abel Pintos

Dentro de esa búsqueda de simplicidad, el cantante decidió agregar detalles que aportan personalidad sin alterar la armonía general del espacio. Entre ellos sobresale un aparador en color claro con detalles en listones de madera en frente, incorporando un toque contemporáneo que dialoga con el resto de la decoración. También aparecen elementos decorativos cuidadosamente seleccionados, junto con una planta de interior que suma presencia al conjunto.

Las fotografías compartidas por Abel Pintos muestran además que este sector de la vivienda funciona como un espacio destinado al descanso y las actividades cotidianas. Es habitual verlo asociado a momentos tranquilos, como la lectura o una pausa para tomar café. Esa utilización diaria se integra con una decoración que prioriza el orden visual y la combinación de materiales suaves, generando un ambiente que mantiene coherencia en cada uno de sus detalles.

El living de Abel Pintos

Abel Pintos y Luis Ortega muestran, a través del living de sus casas, dos formas diferentes de abordar la decoración y la organización de los ambientes de uso diario. Mientras uno se inclina por una propuesta vinculada a elementos clásicos y piezas de gran presencia, el otro apuesta por líneas más simples, colores claros y materiales que potencian la luminosidad. Más allá de sus diferencias estéticas, ambos ambientes fueron pensados para acompañar los momentos cotidianos y convertirse en un punto de encuentro.

VDV