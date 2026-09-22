Abel Pintos: “Mi mamá estuvo muerta unos minutos y la Virgen la salvó”

Abel Pintos abrió su corazón en el programa Es mi sueño (eltrece), conducido por Guido Kaczka, donde él es uno de los jurados, y develó un impactante episodio místico que marcó a su familia desde el día exacto de su nacimiento. Con profunda sensibilidad, el músico compartió un testimonio inolvidable de fe y supervivencia.

Abel Pintos reveló que "su madre estuvo muerta cinco minutos"

Abel Pintos y una experiencia límite al nacer

La historia comienza en el preciso instante en que Abel Pintos vino al mundo, un momento en el cual su mamá, Susana Marini, atravesó una situación límite que desafió a la medicina. Según relató el propio compositor en el concurso de cantos, su madre "vivió una experiencia muy potente con la Virgen de la Medalla Milagrosa" en su propio parto.

El artista recordó con asombro que "estuvo muerta unos minutos y la Virgen la salvó", un episodio que dejó una huella imborrable en el clan y que consolidó una devoción hacia la Virgen de la Medalla Milagrosa. Años más tarde, los caminos del destino y la fe volvieron a cruzarse de una manera tan insólita como mágica.

La familia de Abel Pintos descubrió mucho tiempo después cuál era la imagen exacta que había intervenido en aquel milagro. El cantante detalló que, durante la misa previa a su primera comunión en la capilla de Ingeniero White, trasladaron una imagen principal de la Virgen que no pertenecía al templo habitual.

"Mi mamá vio la misa, todo, pero no prestó atención, y cuando fue a comulgar se encontró allí con esa imagen que ella no había podido terminar de ver con claridad", expresó el artista con profunda emoción al recordar cómo su madre reconoció finalmente el rostro de la Virgen de la Medalla Milagrosa que le había devuelto la vida.

La búsqueda en Mar del Plata y un vínculo eterno de Abel Pintos

La devoción se convirtió en un pilar fundamental que ambos comparten con absoluta entrega. El músico relató que, durante varias etapas de su vida, organizaron viajes familiares hacia la ciudad de Mar del Plata con el único y claro objetivo de reencontrarse con la gruta de la Virgen.

Abel Pintos se convirtió en devoto de la Virgen de la Medalla Milagrosa

El artista mencionó que recorrían cada rincón de la zona buscando el santuario hasta que finalmente daban con el lugar sagrado. Aquellas travesías de fe se transformaron en una tradición compartida. Así, entre recuerdos de aquella Virgen de la Medalla Milagrosa y promesas cumplidas, Abel Pintos demuestra que hay historias destinadas a trascender el tiempo.