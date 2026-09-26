Así fue el cumpleaños de Rosario, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese: castillo, globos gigantes y regalos de Disney

El universo mágico de Frozen cobró vida para celebrar un nuevo año en la vida de Rosario, la hija menor de Abel Pintos y Mora Calabrese. Aunque la fecha exacta de su cumpleaños ocurrió el pasado 12 de septiembre, la familia organizó una fiesta temática que reunió a sus seres queridos en un ambiente de fantasía.

Rosario, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese festejó sus dos años

La ambientación transportó a todos los invitados directamente a la tierra de Arendelle con detalles que cubrieron cada rincón del salón. En este contexto, Abel Pintos y Mora Calabrese acompañaron muy de cerca a su hija en cada momento del festejo.

Abel Pintos y Mora Calabrese eligieron una escenografía de cuento de hadas y personajes

El salón que eligieron Abel Pintos y Mora Calabrese para su hija lució una decoración imponente dominada por los tonos celestes y blancos, emulando un paisaje completamente nevado. En el ingreso, un cartel con la leyenda de bienvenida coronaba un sector lleno de globos perlados y transparentes.

En el cumpleaños de Rosario, la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, evocaron la tierra de Arendelle

El espacio central contó con un castillo blanco de dimensiones destacadas que sirvió como telón de fondo principal. A su lado, una figura de tamaño real del querido muñeco de nieve Olaf dio la bienvenida a los presentes.

*El castillo y los globos: La estructura simulaba una fortaleza helada acompañada por racimos de globos con detalles brillantes.

*La presencia de Elsa y Ana: Las actrices caracterizadas como las protagonistas de la película interpretaron canciones en vivo e interactuaron permanentemente con la pequeña Rosario.

*Espacios de juego y talleres: El festejo incluyó sectores de recreación, juegos didácticos y actividades manuales donde los niños modelaron figuras y compartieron momentos creativos.

Durante el cumple de Rosario, hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, hubo personajes en vivo

Detalles y souvenirs temáticos en la fiesta de la hija de Abel Pintos y Mora Calabrese

Cada detalle pensado por Abel Pintos y Mora Calabrese para Rosario respondió a la estética de la película animada, desde la cartelería hasta la mesa principal. Las mesas infantiles se armaron con vajilla en tonos claros, vasos con luces y arreglos florales delicados que mantuvieron la armonía visual del festejo.

Uno de los momentos más comentados por los asistentes giró en torno a los recuerdos del evento. Los tradicionales souvenirs consistieron en pequeños muñecos de Olaf inspirados en la factoría de Disney, alineados en estantes especiales bajo frases célebres del filme como "Hay personas por las que vale la pena derretirse".

El cumpleaños de Rosario, hija de Abel Pintos y Mora Calabrese, contó con souvenirs de Olaf

La pequeña cumpleañera disfrutó de cada posta de la celebración luciendo un atuendo acorde a la temática, mientras recorría las estaciones de juego junto al personal a cargo de la animación. El festejo combinó la emoción de la música, la calidez de un entorno familiar privado y la ilusión de los personajes más famosos del mundo infantil, dejando un recuerdo imborrable para Abel Pintos, Mora Calabrese y su querida hija.