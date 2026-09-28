Abel Pintos y su esposa, Mora Calabrese, consolidaron una de las parejas más queridas y respetadas del ambiente artístico, caracterizada por un vínculo profundo que iniciaron hace más de una década. A lo largo de su relación, ambos subieron cómo sobrellevar la alta exposición pública con un resguardo absoluto de su intimidad familiar. En sus redes sociales, la pareja suele utilizar con un enfoque mayoritariamente profesional, compartiendo anuncios de giras, lanzamientos musicales y emprendimientos comerciales.

Sin embargo, esta habitual reserva laboral se vio drásticamente interrumpida cuando Mora Calabrese recurrió a sus plataformas para comunicar una desgarradora noticia personal. Con un mensaje cargado de vulnerabilidad, la empresaria conmocionó a todos sus seguidores al manifestar una inmensa tristeza por la dolorosa pérdida de su papá.

Abel Pintos, Mora Calabrese

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, expresó su profundo dolor por la muerte de su padre

Mora Calabrese logró formar un fuerte perfil en redes sociales, lejos de la fama de su esposo, Abel Pintos. Coronada como una empresaria de perfil bajo nacida en Chaco, construyó una sólida comunidad en sus plataformas digitales basada en la empatía, el respeto mutuo y la calidez. Sus más de 120 mil seguidores destacan la autenticidad con la que comparte sus proyectos de diseño y sutiles fragmentos de su vida familiar, una cercanía genuina por la cual miles de personas la acompañan incondicionalmente en cada paso que da.

Esta red de contención afectiva cobró un protagonismo absoluto en las últimas horas, luego de que la empresaria decidiera abrir su corazón ante un momento devastador. A través de su cuenta oficial de Instagram, rompió el hermetismo habitual para colgar una conmovedora fotografía en blanco y negro de su papá sonriente frente a un escritorio. La imagen fue acompañada por una desgarradora y concisa frase de despedida: "Chau pa, te vamos a extrañar toda la vida". La publicación generó de inmediato una inmensa ola de condolencias, muestras de cariño y mensajes de aliento por parte de sus seguidores y de todo el arco del espectáculo, quienes se unieron para arroparla en este difícil trance.

Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos, expresó su profundo dolor por la muerte de su padre

El círculo íntimo de Mora Calabrese, la esposa de Abel Pintos

Para sobrellevar este doloroso duelo, Mora Calabrese se refugia en el núcleo más estrecho de su vida: la familia que construyó con solidez y amor a lo largo de los años. El pilar fundamental de su día a día es su esposo, Abel Pintos, con quien contrajo matrimonio en una íntima celebración en septiembre de 2021, tras años de un noviazgo maduro y reservado. El músico se manifestó en reiteradas ocasiones que conocerla transformó su vida por completo, convirtiéndose en su compañero incondicional y en su mayor sostén emocional tanto en las alegrías como en las adversidades. Respectando la intimidad de su mujer, decidió no compartir un mensaje en redes sociales, dejando que fuera ella la que despidiera a su padre.

Junto a él, la empresaria chaqueña comparte la crianza de sus hijos, quienes representan el centro de su universo y su principal motivo de fortaleza. Su hija mayor, Guillermina, fruto de una relación anterior, fue cobijada por el artista desde el primer momento con un profundo e inquebrantable afecto paternal. A la felicidad del hogar se sumó en octubre de 2020 el nacimiento de Agustín, el primer hijo biológico de la pareja, y más recientemente, la llegada de la pequeña Rosario, completando un clan muy unido que se caracteriza por su calidez y compañerismo.

La familia de Abel Pintos y Mora Calabrese

En este delicado escenario, es precisamente este círculo íntimo el que rodea a la diseñadora con amor constante, recordándole que no está sola en su tristeza. Arropada por el amor de su esposo y sus hijos, Mora Calabrese transita este desgarrador duelo, mientras recibe el cariño de una comunidad que se conmocionó profundamente al conocer la triste partida de su padre.

A.E