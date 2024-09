El lunes 23 de septiembre, por la madrugada, se confirmó el fallecimiento de Daniel "La Tota" Santillán; esta noticia conmocionó al mundo del espectáculo. El exconductor de "Pasión de Sábado" fue hallado sin vida en su domicilio con parte de su cuerpo quemado. Este hecho generó especulaciones sobre cómo fue su muerte.

La Tota Santillán falleció este lunes 23 de septiembre

En las últimas horas, se reveló la primera autopsia que le realizaron a La Tota. El periodista Mauro Szeta contó detalles a través de su cuenta de X. "La autopsia reveló síndrome asficticio y 90 por ciento de cuerpo quemado. El informe preliminar de autopsia reveló además que la Tota Santillán no tenía signos de defensa", detalló Mauro.

Horacio Santillán despidió a su hermano la Tota Santillán entre lágrimas

A través de un móvil, el programa de Ángel De Brito, "LAM" estuvo presente en el velorio de la Tota. Fue ahí donde Horacio Santillán habló de su hermano, aclarando que el fallecimiento fue un accidente y que el conductor no se suicidó.

La Tota Santillán

"A mi me llama un amigo de él. Él va a la casa, se ve que él (La Tota) no contesta llamadas ni nada y entonces ahí empieza todo. Y bueno, van a la casa, abren la casa y se encuentran con mi hermano tirado en el sillón y todo prendiéndose fuego", relató Horacio Santillán.

El hermano de la Tota aseguró: "Quiero dejar claro que fue un accidente". Así Horacio descartó cualquier rumor de que la muerte del conductor fue un suicidio. Luego agregó: "Una persona que toma pastillas para dormir es lo más lógico que va a estar abombado".

Horacio explicó que la Tota contaba con un acompañante terapéutico y que, a pesar de su salud mental, el conductor se encontraba "muy bien de salud y trabajando un montón". Con mucha angustia y tristeza, Horacio siguió dando detalles y contando situaciones de su hermano.

Entre lágrimas, Horacio explicó que el accidente fue por causa de un cortocircuito que causó un incendio en el sillón donde la Tota estaba durmiendo. "Él no me habló de nada, había unos desperfectos en la casa que fuimos arreglando y esto ha quedado ahí", explicó el hermano del conductor.

Horacio Santillán habló de su hermano, la Tota, y aseguró que su muerte fue un accidente

"Mi hermano fue un tipo siempre muy bondadoso con mucha gente que está en el medio, que saben que mi hermano ha sido bondadoso. No fue un tipo que embromó a nadie, eso es lo bueno de mi hermano. Pero bueno, le ocurrió esto, una desgracia. Es un accidente, acá no hay otra cosa, no hay que buscarle pelos al huevo", concluyó Horacio angustiado.

C.S.