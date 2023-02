Nicole Neumann y su look monocromático: total white y black

Nicole Neumann vuelve a ser noticia una vez más, y no justamente por el polémico y sorpresivo distanciamiento de su hija mayor Indiana Cubero o por ser la futura esposa de Manu Urcera, la modelo nuevamente luce un increíble look monocromático para su vuelta a la televisión.

La modelo apostó a una de las prendas más trendy de este año, un look monocromático, en blanco y en negro. La ex de Fabián Cubero se hizo presente en “Los 8 escalones del millón”. Para la vestimenta total black usó un pantalón smoking que combinó con un top escote en V y una capa transparente con brillos. El calzado unas sandalias con tiras negras.

Nicole Neumann total black

Su look total black

Nicole neumann y su look total white

Nicole Neumann volvio a la television con un look monocormatico

Para su look total white eligió a un vestido blanco con un blazer crop con detalle de flecos bordados en las mangas y sandalias brillosas con perla. Para ambos look uso un make up natural, con un delineado en los ojos y labios rojos. En cuanto al peinado, para el total black uso el cabello recogico, y para el blanco el cabello suelto con ondas en las puntas.

El anunció de la boda del año

Nicole Neumann y Manu Urcera se casan a finales del 2023. Esto lo había confirmado la periodista panelista de Intrusos Maite Peñoñori, quien además reveló algunos detalles.

Propuesta de casamiento para Nicole Neumann

Manu le pidio matrimonio y Nicole dijo si

La fecha es el 8 de diciembre, pero aún no tienen wedding planner. Ambos tiene la misma idea que Florencia Peña, hacer dos bodas, una en Buenos Aires y la otra en el sur del país. La idea es hacer una boda boho chic como el día que el piloto pidió su mano

J.M