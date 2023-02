Nicole Neumann en pleno verano, en Punta del Este, con un escenario creado para la ocasión, recibió la sorpresiva propuesta de matrimonio por parte de su novio Manu Urcera.

El sorpresivo pedido de matrimonio de Nicole Neumann

Semanas atrás, la modelo reveló que el casamiento será muy pronto. Un movilero del programa “Socios del espectáculo” que se emite por “El Trece” habló con la rubia y le lanzó preguntas que obligó a ser respondidas sin rodeos.

Cuando le consultaron si está buscando un bebé Nicole dijo: "Estoy bien, por suerte. Proyecto como siempre digo, siempre hay; pero por ahora vamos para adelante con el casamiento por el que tanto me preguntaron", expresó Neumann.

Sobre los preparativos del casamiento y la organización de ese evento la modelo no quiso dar mucha información y expresó: "No te voy a contar nada, va a ser todo sorpresa. Aparte fue todo muy reciente y recién estamos empezando a idear todo", respondió.

El periodista continuó con el incisivo interrogatorio y le preguntó: "¿Estás en un ‘mood’ se decide todo en pareja o lo vas a decidir todo vos?". Nicole fue categórica y reveló un dato llamativo ya que dijo: "Más con mi suegra a la que le encanta, a Manu le da todo lo mismo y me dice 'No sé, te lo digo vos'", destacó.

Nicole Neumann y Manu Urcera

Respecto de si su ex Fabián Cubero y su actual pareja Mica Viciconte serían invitados dijo: "Quiero que me hables de quien tiene que ver conmigo ni de mi trabajo, mucho menos de una intimidad que ya está", sostuvo.

Y agregó: "Yo voy a invitar a la gente muy íntima, a la gente que está en mi día a día, que me quiere, que me tira buena energía, que me acompaña; invitados de Manu y su familia", acotó.

Finalizando el móvil Nicole Neumann contó que conoció a Luca Cubero "en un evento del colegio", no dio más detalles, con respecto a si lo alzó y lo llevó en brazos al hijo de su ex marido, se rió y emprendió su camino sin hacer comentarios.

GR