A 31 años de la muerte de Freddie Mercury: quién fue el amor de su vida

Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991, luego de llevar a cabo una larga lucha contra el sida, enfermedad que lo fue deteriorando y apagando poco a poco. En la actualidad se sigue recordando su increíble e inigualable voz.

Su vida en pocas décadas, estuvo plagada de éxitos, polémicas, drama, amores. Y una muerte, lenta, silenciosa y que rompió el corazón de muchísimas personas que lo admiraban.

¿Quién fue el amor de la vida de Freddie Mercury?

La vida de Freddie Mercury estuvo colmada de amores, entre ellos uno de los más importantes Jim Hutton, quién lo acompañó hasta la muerte y que fue su pareja durante 6 años.

Se conocieron en un bar gay en Londres, Inglaterra, cuando Mercury ya había asumido su homosexualidad y frecuentaba clubes para conocer hombres. Tuvieron que pasar dos años de ese encuentro, cuando volvieron a coincidir y comenzaron una relación seria. En el medio del romance hubo varias infidelidades del cantante, pero a pesar de todo, siempre se acompañaron.

Jim Hutton y Freddie Mercury

Sin embargo, el verdadero amor de su vida fue una mujer, Mary Austin, a la que le dedicó la famosa balada ‘’Love of my life’’. Se conocieron en 1969, cuando Freddie visitaba frecuentemente la boutique Bimba donde Mary trabajaba, pero fue gracias a su amigo Brian May, quién los presento.

Luego de 5 meses de noviazgo, se mudaron juntos y durante una navidad, Mercury le propuso matrimonio con un gran anillo de jade. Después de 6 años de relación, en pleno auge de la fama de Queen, fue cuando le confesó que creía ser bisexual, Mary en cambio desde hacía mucho tiempo lo sospechaba y así terminó con sus dudas, dándole la confirmación de que en realidad Freddie era gay.

A pesar de la separación, ellos siempre se mantuvieron muy unidos, llegaron a vivir cerca el uno del otro, y Mary llegó a ser su asistente, además de conocer a sus diferentes amores, Richard, el hijo de Mary, fue ahijado de Freddie.

Mary Austin y Freddie Mercury

‘’Todos mis amantes me preguntaban por qué no podían reemplazar a Mary, pero es simplemente imposible. Es la única amiga que tengo, y no quiero a nadie más. Para mí es mi esposa. Para mí es un matrimonio. Para otros, la palabra es solo eso, una palabra. Nosotros creemos el uno en el otro, y eso es suficiente para mí’’, contó Mercury durante una entrevista, ‘’Para mí, Mary fue mi esposa de hecho. No podía enamorarme de un hombre de la misma forma que me enamoré de Mary’’, reveló el intérprete británico.