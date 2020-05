Brian May habló sobre la posibilidad de hacer una secuela de "Bohemian Rhapsody"

El mundo del cine se vio revolucionado cuando en 2018 llegó a la pantalla grande Bohemian Rhapsody, la película que mostró no sólo la historia de una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, Queen, sino que hizo un relato de la vida de Freddie Mercury. El film fue tan exitoso que recaudó ni más ni menos que 903 millones de dólares, habiendo invertido los productores un poco más de 28 millones de esa misma moneda.

Los fanáticos de la banda no sólo quedó enloquecidos con el film (que igualmente tiene varios errores de tiempo y espacio), sino que muchos se preguntaron si no habrá una segunda parte, una secuela. Y Bryan May, el legendario guitarrista del grupo, habló del tema durante una entrevista con la revista Rolling Stone.

"No pienses, no crean que no pensamos en eso. Lo hemos charlado en varias oportunidades. Hemos hablado, pero básicamente creemos que no, por el momento. Supongo que las cosas podrían cambiar, pero creo que sería difícil. Por supuesto que tenemos muchísimas otras cosas para contar, pero por el momento, repito, no creo que vaya a suceder”, dijo.

¿Cambiarán de opinión?