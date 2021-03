A los 46 años murió Maximiliano Djerfy, ex guitarrista de Callejeros

En el día de ayer se conoció que Maximiliano Djerfy, ex guitarrista de Callejeros murió a los 46 años. El músico falleció de un infarto y se descompensó mientras jugaba un partido de fútbol.

Tras ser absuelto en primera instancia, Djerfy fue declarado culpable en 2015 por la Tragedia de Cromañón, el incendio durante un recital de Callejeros en donde murieron 194 personas, entre las que se encontraban algunos familiares de él.

Maximiliano estuvo detenido casi dos años y en 2016 le otorgaron la prisión domiciliar. Ya había cumplido la pena, y en la actualidad era parte de la banda Esas Cosas y también de Nuestra Raza, grupo que formó con Elio Rodrigo Delgado y Juan Alberto Carbone, otros fundadores de Callejeros.

Hace unos años en una entrevista, Djerfy había sostenido la inocencia de la banda en la Tragedia del 30 de diciembre de 2004. "Cada uno sabe lo que hizo y lo que no hizo, y lo que dijo también, después hay que bancarlo. Pero bueno, hay mucha envidia también, yo en un momento no podía entender cómo nos podían tener tanta envidia después de lo que nos había pasado, no le deseo a ningún pibe que le pase lo que me pasó a mí. Para mí fue terrible porque me desarmó la familia. La pena natural que uno tiene nunca la tuvieron en cuenta. Yo perdí cinco familiares ahí adentro", sentenció en ese entonces.

Así despidieron los familiares a Maximiliano Djerfy

“Con profundo dolor confirmamos la triste pérdida de Maximiliano Djerfy, la noche del viernes 12 de marzo”, escribía la familia en la cuenta oficial de Instagram.



“Por razones de público conocimiento, no se permitirá el ingreso a la sala velatoria, por lo que les pedimos a quienes se acerquen, lo hagan cumpliendo con todos los protocolos y medidas de prevención ya establecidos”, se informó allí antes de cerrar el posteo con la frase: “En tus brazos descanso eternamente, en mí mente no descansa la pasión”.





Desde Nuestra Raza se despidió a Djerfy con un flyer donde se lee: “Que vacías quedaron las veredas que se hicieron para que camines vos. Cuántas risas recordaron y se hicieron carcajada en tu voz. Cuántos soles ya no van a salir más. Ya no hay más alegría sin tristezas”.