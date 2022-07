Este domingo, el mundo del espectáculo nacional despidió a Liliana Caldini, la ex modelo y ex actriz que logró ser una de las caras más reconocidas de la década del ‘70. Si bien no se conocieron las causas del fallecimiento, la noticia fue confirmada a La Nación por una de sus hijas, Antonella Fontana.

A los 70 años falleció la ex modelo Liliana Caldini

Liliana Caldini nació en la Ciudad de Buenos Aires en agosto de 1951. Con apenas 18 años protagonizó la publicidad de los Cigarrillos Chesterfield, fumando y bailando la canción “Tiritando” de Donald. Este hecho la convirtió en una de las caras más famosas de la publicidad argentina en aquella época y su imagen podía verse en las tapas de revistas.

Caldini también incursionó en cine y televisión. En 1969 participó de “Los Campanelli” compartiendo escenas con Santiago Bal. En 1970 Liliana protagonizó “El extraño de pelo largo”, junto a Miguel Bermúdez y Diana Maggi, la película de culto que narra los orígenes del rock argentino.

Al año siguiente, la ex modelo conoció a Cacho Fontana, de quien se enamoró completamente. Al poco tiempo la pareja contrajo matrimonio y Caldini dejó su carrera de lado para convertirse en la productora del locutor 20 años mayor que ella. A finales de la década de los 70, Lili y Cacho se convirtieron en padres de las gemelas Antonella y Ludmila.

Doce años más tarde la pareja decidió ponerle fin a su relación. Si bien en un principio la separación no se dio en buenos términos, con el correr de los años Caldini y Fontana pudieron reencontrarse. “Pasaron muchísimos años desde que nos separamos, pero fuimos y somos buenos amigos. Tal vez si no hubiéramos tenido a las chicas, el contacto se habría cortado, pero al tener dos hijas juntos, siempre nos mantuvimos comunicados. Y después con los dos nietos ni te digo” aseguró la ex actriz en una entrevista con La Nación el año pasado.

En los últimos años y alejada de los medios, Liliana se dedicó a la organización de eventos, siendo reconocida como una de las principales “wedding planner” del país.