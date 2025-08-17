A sus 81 años, Víctor Laplace recita poemas para que la plata le alcance y vive de manera totalmente austera

Víctor Laplace sigue sobre los escenarios, pero reconoce que la actuación ya no es suficiente para sostenerse económicamente. En una entrevista con Clarín, el actor contó que además de su trabajo en teatro, realiza presentaciones privadas donde recita poemas de amor, una manera de sumar ingresos en tiempos en que la actividad artística no le garantiza estabilidad.

Lejos de cualquier imagen de lujo asociada al mundo del espectáculo, Laplace describe su vida con austeridad. Vive en la misma casa desde hace tres décadas, maneja un auto con más de 300 mil kilómetros que no puede cambiar y asegura que no le interesa la ropa: puede pasar una semana sin variar su vestuario. “Compro lo necesario. Lo único que me importa es mi profesión”, manifestó.

Víctor Laplace

Víctor Laplace y su recurso artístico para generar más ingresos

El actor reconoce que algunos colegas —como Ricardo Darín o Guillermo Francella— lograron hacer grandes diferencias económicas que les alcanza para vivir plenamente, pero él no se incluye en ese grupo. Señala que la industria solo premió a unos pocos y que la mayoría de los intérpretes deben encontrar estrategias para continuar trabajando. En su caso, los recitales de poesía se convirtieron en una alternativa que le permite mantenerse en movimiento.

Por otro lado, Laplace sostiene un estilo de vida sano que lo ayuda a seguir activo en la octava década. Practica yoga todos los días, nunca fumó y cuida su alimentación. Incluso todavía juega al tenis y conserva la disciplina necesaria para ensayar obras complejas como Don Juan, el peor de todos, la pieza que actualmente protagoniza en el Centro Cultural de la Cooperación.

"Don Juan", la obra que protagoniza Víctor Laplace

Su rutina diaria combina la preparación física con el estudio de textos. Afirma que la memoria sigue siendo una de sus mayores fortalezas y que todavía puede recordar pasajes de versiones anteriores del clásico español. Para él, el presente es uno de los mejores momentos de su carrera porque siente que logró una interpretación renovada y desafiante de Don Juan.

Con más de seis décadas de trayectoria y una vida marcada por la pasión por la actuación, Víctor Laplace transita un presente en el que su vocación se equilibra con la necesidad de buscar alternativas de trabajo; sin embargo, a sus 81 años, sigue ejerciendo su oficio con mucha energía y considerando la actualidad como uno de sus mejores momentos profesionales.





F.A