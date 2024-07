Margot Robbie, protagonista de Barbie, confirmó que está embarazada

Margot Robbie es una de las actrices más reconocidas mundialmente por su papel protagónico en Barbie o por su trabajo en el Universo de DC como Harley Queen.

La actriz está en pareja desde el año 2013 con Tom Ackerley, un productor de cine y actor también. Margot y Tom se conocieron en el set del drama de la Segunda Guerra Mundial Suite Française donde él era asistente de dirección y ella actuaba. En diciembre de 2016 Margot y Tom se casaron en una ceremonia privada en Byron Bay, Australia.

Margot Robbie y Tom Ackerley

Margot Robbie en varias entrevistas contó porque no creía en el amor y también un poco de cómo fue enamorarse y coincidir con Tom. "Yo era soltera por excelencia. La idea de las relaciones me daba ganas de vomitar. Y entonces esto me llegó sigilosamente. Fuimos amigos durante mucho tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensaba 'nunca me correspondería. No lo hagas raro Margot. No seas estúpida y dile que te gusta", sostuvo la actriz.

Margot Robbie junto a su marido, Tom Ackerley

Margot también contó que pensaba cuando su relación con Tom estaba encaminada, "Entonces ocurrió y pensé: 'Claro que estamos juntos. Esto tiene mucho sentido, como nada había tenido sentido antes'. Mi marido es el chico más guapo de Londres. No hay fisuras. No tenemos un interruptor de encendido y apagado. Todo se ha convertido en una sola cosa", declaró Margot.

La noticia que emocionó a todos los fanáticos de Margot Robbie

Fue este fin de semana que se filtraron una fotos de Margot Robbie junto a su pareja, Tom Ackerley subiendo a un bote. Lo que llamó la atención de todos los fanáticos de la actriz es su pancita que confirmaría que está embarazada.

Margot se volvió noticia en todas las redes sociales. Los fanáticos publicaban la foto que se la ve a Margot con un crop top que deja ver la panza de embarazada y llovían las felicitaciones para la pareja.

Margot y Tom estarían esperando su primer hijo, por ahora hay que esperar la confirmación por parte de los protagonistas pero ya de ante mano están recibiendo muchísimo amor.

C.S.